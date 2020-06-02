«Солнышко, такие суммы я не потяну». Женщина выманила у мужчин в Сети тысячи, ни разу с ними не увидевшись

Источник материала: Tut.by

Несколько лет жительница Жлобинского района выманивала у мужчин деньги, придумывая каждый раз новую историю. При этом ни разу очно с ними женщина не встречалась. Но мужчины верили и перечисляли очередную сумму. Спохватились лишь, когда знакомая перестала выходить на связь. Подробности рассказали в УВД.



Фото: burst.shopify.com

Женщина создала в социальной сети и на сайте знакомств псевдоаккаунты: представлялась молодой девушкой из Светлогорска, для большей привлекательности наполнила анкету фотографиями красивой незнакомки из интернета.

В начале общения потерпевший из Светлогорска добровольно переводил собеседнице деньги — на продукты либо на оплату мобильной связи.

Потом женщина попросила денег для лечения тяжелой болезни: мол, предположила, что у нее рак горла. Мужчина согласился оплатить сначала диагностику, а затем и лечение, перечислив требуемые суммы на карту подозреваемой. Суммы переводов варьировались от 10 до 900 рублей.

Затем фигурантка попросила у мужчины деньги якобы на оформление наследства в виде квартиры и дома. Недвижимость, по ее словам, она планировала продать, а часть выручки использовать на погашение долгов.













По подсчетам милиции, сумма, которую выманила у жителя Светлогорска за три года переписки женщина, составила почти 7 тысяч рублей. Правда, 39-летний мужчина уверяет, что перечислил гораздо больше денег.

Позже выяснилось, что аналогичную схему женщина провернула ранее с 23-летним жителем Минского района. При этом ни с одним из потерпевших она ни разу не встретилась — общаясь лишь по телефону и в соцсетях. Все деньги подозреваемая потратила на себя и своих детей.

За крупное мошенничество в отношении 42-летней женщины возбуждено уголовное дело.