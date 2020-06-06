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«Некоторые бордюры мне по колено». История молодого карлика, который живет в мире высоких людей

06.06.2020 10:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Слово «карлик» большинство людей используют как обзывательство, особенно часто это выражение мы слышали в школе. Но если подойти научно, карлик — это взрослый человек, чей рост не превышает 147 сантиметров. Родителям Максима врачи говорили, что мальчик проживет всего три недели, поэтому отец с матерью от него отказались. Сложный переходный возраст парень провел в детском доме, где учился принимать себя и свой диагноз. Но благодаря своему характеру Максим не заперся в четырех стенах: парень окончил колледж, нашел любимую работу и друзей. Это рассказ невероятно сильного духом парня, который, несмотря на свой диагноз, ежедневно доказывает, что внешность — это далеко не главное. Мы продолжаем проект «Быть молодым», где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.

 
 
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