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По русскому 92, по белорусскому - 100. Студент четыре года сдает ЦТ по языкам и сравнивает, какое проще

22.07.2020 11:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году на ЦТ по русскому записалось почти в три раза больше абитуриентов, чем на тесты по белорусскому. При этом на максимальные сто баллов мову сдали 78 абитуриентов (на ноль — 2 человека), а русский — 27 (на ноль баллов — 19). Егор Герменчук решил проверить свои знания по обоим предметам. По белорусскому получил 100 баллов, по русскому — 92. О том, что легче и лучше сдавать, он рассказал TUT.BY.


Егор Герменчук. Фото: личный архив Егора Герменчука

Тестирование-2020 по русскому языку в этом году планировали сдавать 52 660 человек, а по белорусскому — 18 606.

В 2017 году Егор Герменчук закончил СШ № 12 города Светлогорска. По складу ума парень гуманитарий. Сразу после школы сдавал белорусский язык.

— В средней школе я стал участвовать в олимпиадах по русскому и белорусскому языкам, — рассказывает о себе собеседник. — По русскому обычно останавливался на районном уровне, по белорусскому — в 9−11 классах доходил до республики, поэтому вопрос, какой язык сдавать после школы, для меня не стоял. Конечно, белорусский. К ЦТ готовился так: сходил на три этапа РТ и за два дня до тестов просмотрел правила, в которых не очень уверен.

В то лето на ЦТ по мове молодой человек набрал 94 балла и поступил в БГУ на специальность «Белорусская филология». Через год он разочаровался в выбранной профессии и решил перепоступать на журфак. Это был уже 2018-й. Егор использовал возможность сдать тесты по двум государственным языкам. Итог оказался неожиданный: русский — 97, белорусский — 91. Спустя год он снова записался на белорусский и набрал 99 баллов.

— Независимо от того, нужно бы мне было второй раз поступать или нет, после школы я поставил себе цель: получить на ЦТ по белорусскому сто баллов. Позже к этому желанию прибавилось еще одно — иметь максимум по русскому, — объясняет Егор, почему продолжает ходить на тестирование. — Решил, пока не будет две «сотки», не остановлюсь.

В 2020-м мечта частично сбылась. У студента 100 баллов по белорусскому языку и 92 по русскому. История с русским продолжается.


Скриншоты в редакцию прислал Егор Герменчук

— К ЦТ я сильно не готовлюсь, в этот раз я прорешал по 30 тестов по каждому из предметов и взял вечер на то, чтобы повторить правила, — рассказывает собеседник. — Ощущения, что из года в год тесты как-то меняются, у меня нет. Максимум появляется 3−4 новых задания, поэтому подготовленные абитуриенты прекрасно понимают, чего ждать.

За четыре года Егор для себя решил: тесты по белорусскому проще, чем по русскому. Для сравнения, чтобы прорешать один вариант по мове у него уходит 30−40 минут, по русскому — на 20 минут больше.

— Но население у нас в основном русскоязычное, белорусский знают фрагментарно, поэтому и боятся его, — рассуждает собеседник, почему на один язык парни и девушки записываются в три раза активнее, чем на второй. — Хотя, если у тебя есть даже минимальные знания по белорусскому, за год этот предмет можно подтянуть так, чтобы хорошо сдать ЦТ.

Почему? Орфография, продолжает молодой человек, в белорусском языке более логичная и системная, чем в русском. Например, человеку нужно запомнить правило про «аканне», «яканне». А дальше применяй его, как формулу, и мудрить ничего не нужно.

— В русском же языке почти на каждое второе правило есть исключения. Бывает по два-три слова, а бывает по 10−15, — уверен Егор. — Слов-исключений, которые нужно запоминать, в белорусском в разы меньше. Например, правописание двойных согласных в заимствованных словах. В белорусском это в основном история про букву «н». Тут 11 исключений, например, Жанна, саванна, плюс мецца-сапрана, Мекка. В русском удвоенными могут быть разные согласные, и часто слова, в которых они встречаются, нужно заучивать.

Но, говорит Егор, не все так просто. В заданиях, в которых нужно проследить взаимосвязь слов в предложении, у тех, кто сдает белорусский и не общается или не читает на мове, могут возникнуть проблемы.

— Мы привыкли говорить по-русски, например, послать за хлебом. А по-белорусски это — паслаць па хлеб. Жениться на Марии — ажаніцца з Марыяй, болеть туберкулезом — хварэць на сухоты, — перечисляет собеседник. — Такие же проблемы могут возникнуть и в заданиях, связанных с морфологией. Например, род и число некоторых существительных в белорусском и русском отличаются: полынь (женский) — палын (мужской), комод (мужской) — камода (женский), грудь (ед.ч.) — грудзі (мн.ч.).

Что же касается заданий на запятые, тире, двоеточия, то пунктуация простого и сложного предложений, а также предложений с чужой речью в двух языках абсолютно одинакова. Фонетика, наоборот, различная, и здесь человеку придется разобраться в особенностях произношения. Для вопросов по акцентологии (ударениям), в белорусском, как и в русском, понадобится заучить список слов.

Несмотря на то, что для изучения и одного, и другого языка, придется приложить немало усилий, тестирование по белорусскому, уверен Егор, легче.

— И легче оно из-за структуры теста, — резюмирует собеседник. —  В русском нужно знать больший объем материала. Плюс быть более внимательным, ведь в тестировании по данному предмету составители любят расставлять ловушки и усложнять даже простые задания.

 
 
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Этим летом Егор Герменчук решил проверить свои знания по русскому и белорусскому языкам. По белорусскому получил 100 баллов, по русскому - 92. О том, какой язык проще,...
 
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