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ЧП В Ошмянском районе: детей засыпало песком
22.07.2020 17:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСпециалисты разбираются в обстоятельствах ЧП в Ошмянском районе. Там двоих детей засыпало песком. По данным СК, вчера вечером мальчики 12 и 11 лет играли внутри котлована. Яма расположена вблизи деревни, и местные жители обычно брали здесь песок.
Инна Позняк, официальный представитель УСК по Гродненской области: "Установлено, что в тот момент, когда дети находились в яме, произошло обрушение грунта. В результате происшествия, они оказались засыпаны. Прибывшие на место сотрудники МЧС, извлекли детей, однако спасти мальчиков не удалось. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего".
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Специалисты разбираются в обстоятельствах ЧП в Ошмянском районе. Там двоих детей засыпало песком. По данным СК, вчера вечером мальчики 12 и 11 лет играли внутри...
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