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В Минске преображаются дворы многоквартирных домов после капремонта
23.07.2020 08:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПарковка для авто и велосипедов и игровой комплекс со спортивными тренажерами. В Минске преображаются дворы многоквартирных домов после капремонта. Так, по улице Ломоносова 8 и 10 организовали целый комплекс с зонами для детей разного возраста, понизили бордюры и добавили безопасную нескользящую плитку в местах перехода проезжей части, а также организовали разворотные кольца для удобства выезда из двора. С начала года на дворовых детских площадках Минска установлено 240 единиц нового игрового оборудования. В планах на оставшуюся часть года - подготовить еще около 400.
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Парковка для авто и велосипедов и игровой комплекс со спортивными тренажерами. В Минске преображаются дворы многоквартирных домов после капремонта. Так, по улице...
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