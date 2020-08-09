В Браславе на участке, где лишили аккредитации наблюдателя-педагога, задержали независимого наблюдателя

Источник материала: Tut.by

С участка для голосования № 5 в Браславе 8 августа, в последний день досрочного голосования, забрали и отправили в ИВС независимого наблюдателя Валерия Трещинского. На этом же самом участке 7 августа лишили аккредитации наблюдателя от районной организации «Белорусского профсоюза работников образования и науки» — воспитателя детсада Наталью Пескарскую. Она увидела «дописку» в явке избирателей в протоколе за 5 августа и сообщила об этом в райисполком.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

О том, что на участке № 5 задержали независимого наблюдателя Валерия Трещинского, TUT.BY сообщила его жена:

— Валерия обвиняют в мелком хулиганстве, по статье 17.1 КоАП. Суд состоится в понедельник. День выборов он проведет в ИВС. 6 августа директор браславского КБО (в этом здании расположен участок для голосования) и по совместительству член избирательной комиссии Вера Стельмаченок написала заявление на Валерия, якобы он «пугал людей своим присутствием».

Все дни досрочного голосования Валерия Трещинского не пускали на участок № 5, он вел подсчет проголосовавших на улице возле здания КБО.

7 августа на этом же самом участке лишили аккредитации наблюдателя от районной организации «Белорусского профсоюза работников образования и науки» — воспитателя детсада Наталью Пескарскую. Она увидела «дописку» в явке избирателей в протоколе за 5 августа и сообщила об этом в райисполком.

После этого педагогу позвонили из районного объединения профсоюзов.

— Мне намекнули, что я, похоже, забыла, от кого выбрана наблюдателем. Звучало чуть по-другому, но смысл понятен. Получается, я должна сидеть на участке, играть в телефон, молчать и ни во что не вмешиваться? Я ответила: «Я, педагог с 25-летним стажем, пришла туда, чтобы выборы прошли прозрачно. Я воспитываю маленьких детей, учу их быть честными и справедливыми. Но в первую очередь я сама должна быть такой. К тому же я хочу без стыда смотреть в глаза своему сыну», — рассказывала Наталья TUT.BY.

7 августа к Наталье Пескарской подошла председатель избирательной комиссии Ольга Лесневская и сообщила, что наблюдатель лишена аккредитации.

Правозащитный сайт «Віцебская вясна» сообщает , что в областном центре в дни досрочного голосования задержали шестерых независимых наблюдателей — всех обвиняют в мелком хулиганстве. Это Александр Матеюн и Елена Янушковская (находятся в ИВС), Никита Остапов, Наталья Никифорова, Дарья Дук (наблюдали на участке в СШ № 46), Алексей Соломаненко.