«Больница тогда превратилась в полевой госпиталь». Брестский хирург - о дежурстве в ночь протестов

Источник материала: Tut.by

Свое дежурство 10 августа хирург, завотделением Брестской городской больницы СМП Алексей Шпока запомнит на всю жизнь. В тот день в городе были Бресте (добавлено видео)">протесты и стычки с милицией и ОМОНом. В 22.00 в больницу начали привозить пострадавших. Одного за одним, без перерыва. Алексей зашел в операционную в 22.00, а вышел в 6.00. «Думал, умру вместе с ними», — рассказал доктор брестскому городскому журналу «Бинокль» .





— В ту ночь больница напоминала военно-полевой госпиталь, где приходилось применять принцип медицины катастроф — медицинскую сортировку, то есть необходимо было оказать медицинскую помощь наибольшему количеству пострадавших в максимально короткий срок. Это сильно отличается от того, с чем обычно сталкивается гражданская медицина. Больные сортировались на тех, кого незамедлительно нужно было оперировать, менее тяжелых и тех, кто мог ждать.

Сортировать раненых помогал главврач больницы, который приехал на помощь ночью. Кого-то привозила скорая помощь, кто-то добирался самостоятельно — пешком или на такси. За сутки в больницу за помощью обратились около 100 человек, 29 из них были госпитализированы в нашу больницу.





12 человек поступили в первое хирургическое отделение, большинство из них — с огнестрельными ранениями.

Всех опрашивать я не успевал, но понял, что везли в основном с МОПРа. Из СИЗО и ИВС я ни одного пациента не принял.

Людей было очень много, с разными травмами: огнестрелы, избитые, в травматическом шоке.

Представьте, привозят синего человека практически без сознания. К нам привезли такого парня — пулевых ранений у него не было, но он был избит с головы до ног — просто весь синий.





Дыры размером с кулак — из-за выстрелов в упор

— У раненых извлекали 2 вида пуль — пластмассовые и резиновые. Характер повреждений и просто «вырванные» куски плоти размером с кулак говорят о том, что выстрелы были произведены в упор. В человека попали, он падает — и потом получает еще один «контрольный» выстрел.

Я опытный хирург, видел за 17 лет многое в своей практике, проводил много часов подряд, стоя на ногах за операционным столом, но в тот момент тяжело было не от нагрузки. Тяжело было от осознания того, что эти ранения молодые ребята получили в мирное время в своей родной стране и родном городе.

В ту ночь в нашей больнице были развернуты все операционные. Оперировали на всех этажах, под взрывы за окнами и гул сирен.



Раненый во время акции протеста 10 августа в Бресте

Мы все в этом немного виноваты

— У всех госпитализированных была взята кровь на алкоголь, но среди тех, кому помощь оказывал лично я, пьяных людей не было. Возраст пострадавших — от 17 до 52 лет.

Врачи — аполитичный народ. Но когда звонят коллеги из Минска и рассказывают, как там лупят врачей, пакет на голову надевают, можно ли оставаться спокойным? Даже немцы такого не делали. Я видел много страшных вещей за эти 17 лет, но такого еще не видел.

В этом мы все немного виноваты, молчание 26-летнее. Хочется, чтобы это поскорее закончилось, и забыть, как страшный сон. Но этим ребятам, этим семьям никогда не забыть. Если уже и о таком молчать, то я не знаю.

Пять тяжелых диагнозов пациентов доктора Шпоки той ночью Молодой мужчина, 31 год, дважды стреляли Сейчас находится в Минском военном госпитале. Когда привезли, кишки были наружу. Проникающее пулевое ранение с размозжением боковой стенки живота, отрывом большого сальника, повреждениями тонкой кишки. Сзади тоже выстрел — пуля с повреждением разгибателей большой мышцы спины — застряла между поперечными отростками. Нужно было скусывать отростки позвонков и доставать ее. Последствия для человека еще впереди, главная задача у нас была спасти жизнь. Два пулевых ранения сзади Непроникающее пулевое ранение левой и правой половины грудной клетки, посттравматическая пневмония, ушиб легкого. Ранение нижней трети левой голени: выстрел в ногу, человек упал, к нему подошли и выстрелили еще раз. Кусок плоти оторвало. Еще был пациент с непроникающим пулевым ранением левой половины грудной клетки и ушибом левого легкого. Пулевое ранение и перелом грудины Непроникающее пулевое ранение передней поверхности грудной клетки, открытый перелом рукоятки грудины, передний пневмомедиастинум. Избиение до травматического шока Множественные ушибы мягких тканей головы, грудной клетки, живота, закрытый перелом костей носа.