Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг ― Sputnik. По случаю начала учебного года ГАИ организует специальное комплексное мероприятие "Внимание – дети!", сообщили в пресс-службе МВД. Мероприятие продлится с 25 августа по 5 сентября.

"Комплекс мероприятий направлен на профилактику детского дорожного травматизма", - пояснила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Предполагается, что на линейки придут представители органов внутренних дел, они проведут классные часы, конкурсы и викторины, чтобы напомнить детям о необходимости соблюдать правила безопасности на дорогах.

Кроме того, возле школ будут дежурить сотрудники милиции. Инспекторы ГАИ среди прочего проконтролируют соблюдение правил безопасной перевозки детей и проезда пешеходных переходов. С другой стороны, обратят особое внимание на пешеходов-нарушителей, подающих плохой пример детям.

Сотрудники милиции придут и в трудовые коллективы: на 28 августа запланирован Единый день безопасности дорожного движения "Будьте примером своему ребенку!". Во время этих встреч милиционеры разъяснят взрослым причины и последствия ДТП с участием детей, напомнят о правилах безопасной перевозки несовершеннолетних и ответственности за нарушения ПДД.

В МВД также напомнили о необходимости в дни проведения спецмероприятий включать ближний свет фар и в светлое время суток.