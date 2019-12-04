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Дулуб о том, что может возглавить брестское «Динамо»: «Я слухи вообще стараюсь не комментировать»

05.12.2019 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Олег Дулуб прокомментировал ранее появившуюся информацию о том, что он может возглавить брестского «Динамо», сообщают Vesti.kz.

– В белорусских СМИ прошла информация об интересе к вам со стороны брестского «Динамо», который недавно прервал гегемонию и стал чемпиона.

– Я слухи вообще стараюсь не комментировать (смеется). Они могут интерпретироваться по-разному.

–После ухода из «Атырау» чем занимаетесь?

– Сейчас читаю лекции на курсах УЕФА и рассматриваю поступающие предложения о работе. Некоторые не устроили меня в финансовом плане и в плане развития клуба. Из заграницы были предложения.

– Из Казахстана были предложения?

– Нет, из Казахстана не было. Чемпионат недавно закончился, и у вас затишье.

– В конце ноября исполком Казахстанской федерации футбола принял решение о новом статусе игроков и тренеров из стран ЕАЭС, куда входит Беларусь. Теперь они не считаются легионерами. Будет ли в Беларуси принято подобное?

– Я думаю, наши предпримут ответные шаги.

– Несмотря на ваш уход из клуба, изменения не повлияли на судьбу «Атырау». Клуб не сумел сохранить прописку в премьер-лиге.

– Я считаю работу в «Атырау» позитивной. Вспомните, в каком состоянии была команда, когда мы ее приняли. Большим плюсом считаю выход в финал Кубка Казахстана. Вы же понимаете, у «Ордабасы», который мы обыграли в полуфинале, более высокий уровень по сравнению с «Атырау». Плохо, что не выиграли трофей в драматичном матче с «Кайсаром». Но это Кубок – одна игра и все. В одном матче может победить любая команда.

Обидно что вылетели из КПЛ. Я считаю, что регионы, где выступают «Атырау» и «Актобе», заслуживают, чтобы их команды были в премьер-лиге. Это финансово стабильные клубы, пользующиеся спросом у болельщиков. То, что я видел в Актобе, это просто фантастика и болельщики и стадион. Я понимаю, что у них были трансферные проблемы. Теперь два клуба проведут следующий сезон в первой лиге.

У меня была схожая ситуация в Украине. Там играло 12 клубов и собирался тренерский совет. Спрашивали мнение об этом. Я сказал, что в таких странах, как Украина и Казахстан, в премьер-лиге должны играть 16 команд. Это большие государства, развитые города с солидными бюджетами. Сюда можно приглашать хороших игроков и развивать футбол в том числе и в некоторых регионах, где никогда не играли в премьер-лиге, – сказал Дулуб.

«Прессбол»: Дулуб и Хацкевич – в числе кандидатов на пост главного тренера брестского «Динамо»

Седнев и Дулуб являются кандидатами на пост главного тренера «Руха»

 
 
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Белорусский специалист Олег Дулуб прокомментировал ранее появившуюся информацию о том, что он может возглавить брестского «Динамо», сообщают Vesti.kz.
 
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