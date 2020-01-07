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Вадим Лукомский: «Гончаренко очень здорово работал в «Уфе». На его багаже Семак потом получил себе работу в «Зените»

08.01.2020 13:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Вадим Лукомский поделился мнением о белорусском тренере Викторе Гончаренко в России.

– Гончаренко – это тренер с идеей. И на самом деле в российском футболе это уже комплимент.  Таких тренеров не так уж много. Мне кажется, что он очень здорово работал и в «Уфе». Мне кажется, что даже на его багаже по сути Семак себе потом «заработал» на работу в «Зените», где уже проще себя проявлять. Мне кажется и «Уфа» играла в лучший футбол именно при Гончаренко.

Выжимает ли он максимум из ЦСКА? Это трудный вопрос. Он достаточно верен своим идеям. Они очень атакующие, они стремятся к тому, чтобы весь матч проходил на трети поля соперника. Это предполагает очень хороший прессинг. С прессингом проблем нету. ЦСКА в этом плане лучшая команда последних нескольких лет в России. Конечно, это тренерская работа.  То, что делает Гончаренко, это очень заметно. Но в то же время зажимая соперника на чужой трети поля – это хороший первый шаг. Это качественная работа. Команда часто просто не знает, что дальше делать.  И очень «стерильно» владеет. Есть территориальное доминирование, но оно часто не трансформируется в нечто большее. И это одна из проблем, которую в этом сезоне ЦСКА решить не может. Из-за этого немножко кажется, что команда стагнирует, – сказал Лукомский в подкасте Tribuna.com «Кава, спорт и бла-бла-бла».

 
 
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Журналист Вадим Лукомский поделился мнением о белорусском тренере Викторе Гончаренко в России.
 
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