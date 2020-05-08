Гэтжи вынесет Фергюсона за кэф больше 3! А еще конкурс прогнозов на 2000 рублей

Источник материала: Tribuna.com

В ночь с 9 на 10 мая в городе Джэксонвилл (США) состоится перенесенный UFC 249. Главным боем вечера станет противостояние за чемпионский пояс двух американцев в легком весе – Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Поединок начнется примерно в 7:00 по белорусскому времени.

Букмекерская компания «Париматч» фаворитом боя считает Фергюсона. На его победу предлагают коэффициент 1.47 .

Успех Гэтжи оценивается в 3.08 .

Отметим, что «Париматч» проводит конкурс прогнозов на бои UFC 249 . Призовой фонд составляет 2000 рублей. Для получения бонуса необходимо правильно предсказать минимум 10 победителей боев из 12.