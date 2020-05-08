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Гэтжи вынесет Фергюсона за кэф больше 3! А еще конкурс прогнозов на 2000 рублей
08.05.2020 19:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В ночь с 9 на 10 мая в городе Джэксонвилл (США) состоится перенесенный UFC 249. Главным боем вечера станет противостояние за чемпионский пояс двух американцев в легком весе – Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Поединок начнется примерно в 7:00 по белорусскому времени.
Успех Гэтжи оценивается в
Отметим, что «Париматч» проводит
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В ночь с 9 на 10 мая в городе Джэксонвилл (США) состоится перенесенный UFC 249.
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