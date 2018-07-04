Купалье-2018: программа праздника в Пинском районе на 6 июня

В ночь с 6 на 7 июля белорусы отмечают любимый народный праздник
Основные купальские гуляния в этом году в Пинском районе пройдут в пятницу, 6 июня, поздно вечером на берегу озера в поселке Городище. Программа начнется в 22.00.
Гости праздника «Купалье-2018» смогут принять участие в обрядовом действии «Са святам Яна усiх вiтаем», посмотреть концерт и поводить хороводы вокруг ритуального костра, потанцевать на дискотеке. Предусмотрены развлечения и для детей – будут работать аттракционы. Вход на праздник для всех – свободный.