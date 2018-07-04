Купалье-2018: программа праздника в Пинском районе на 6 июня

В ночь с 6 на 7 июля белорусы отмечают любимый народный праздник Ивана Купала , который еще называют Купалье, Иван. Торжество летнего солнцестояния и расцвет природы принято праздновать исключительно в темное время суток – ночью. По традиции необходимо разводить костры и прыгать через них, купаться в водоемах, веселиться и искать мифический цветок папоротника.

Основные купальские гуляния в этом году в Пинском районе пройдут в пятницу, 6 июня, поздно вечером на берегу озера в поселке Городище. Программа начнется в 22.00.

Гости праздника «Купалье-2018» смогут принять участие в обрядовом действии «Са святам Яна усiх вiтаем», посмотреть концерт и поводить хороводы вокруг ритуального костра, потанцевать на дискотеке. Предусмотрены развлечения и для детей – будут работать аттракционы. Вход на праздник для всех – свободный.