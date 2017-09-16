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Движение на одном из участков МКАД частично ограничат с 18 сентября
17.09.2017 18:02 — Новости Авто | Tut.by
С 18 сентября будет частично ограничено движение на одном из участков МКАД,
С 18 сентября на 11-м километре МКАД в районе реки Свислочь будет проходить ремонт деформационных швов. В целях безопасности на период производства работ движение транспорта на участке частично ограничат.
Как долго будет действовать ограничение, в сообщении УГАИ ГУВД Мингоисполкома не говорится.
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С 18 сентября будет частично ограничено движение на одном из участков МКАД, сообщается на сайте УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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