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Победительницу итальянского конкурса красоты облили серной кислотой

12.01.2017 11:31 — Новости Культуры | Tut.by  
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Бывший возлюбленный облил серной кислотой победительницу итальянского конкурса «Мисс Романья-2007» Джессику Нотаро (Gessica Notaro). Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Джессика Нотаро. Фото: социальные сети

По информации издания, в результате атаки у 28-летней девушки сильно повреждены глаза, обожжены бедро и нога. Нападение было совершено возле ее дома в курортном городе Римини, она госпитализирована в тяжелом состоянии в соседнюю Чезену. Врачи надеются, что им удастся сохранить Нотаро зрение.

Нападавший — 29-летний Эдсон Таварес (Edson Tavares) — помещен под стражу. Как пишет La Repubblica, молодые люди некоторое время жили вместе, однако около года назад Нотаро решила прекратить отношения. При этом в августе 2016 года она уже заявляла в полицию о случаях жестокого обращения со стороны бывшего бойфренда.

 
 
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Бывший возлюбленный облил серной кислотой победительницу итальянского конкурса "Мисс Романья"-2007 Джессику Нотаро (Gessica Notaro). Об этом пишет газета Corriere della Sera.

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