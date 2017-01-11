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Американский дизайнер изобразил схемы всех метрополитенов мира. Не забыл и о Минске

12.01.2017 12:40 — Новости Культуры | Tut.by  
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Американский дизайнер Питер Дворак, работающий в Вашингтоне, разработал проект «Мини-метро». На своем блоге он нарисовал 220 схем со всех стран, где есть этот вид транспорта.


Метро в Глазго, Шотландия (слева) и Копенгагене, Дания (справа). Иллюстрация: Питер Дворак

Среди них — старейшее в мире лондонское метро, первая линия которого была открыта 9 января 1863 года.

Линии шанхайского метро считаются самыми длинными в мире. Их расстояние — 588 километров.

По количеству станций лидирует Нью-Йоркское метро. Там их 472.

Разумеется, в подборку попали и совсем экзотические метрополитены. Например, единственная линия метрополитена в Глазго является круговой, датская напоминает станок, установленный в хореографическом классе, а две линии в индийском Мумбаи вообще не связаны друг с другом.


Метро в Питтсбурге, США (слева) и Мумбаи, Индия (справа). Иллюстрация: Питер Дворак

Метро в Баку, Азербайджан (слева) и Лондоне (справа). Иллюстрация: Питер Дворак

Метро в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты (слева) и Дублине, Ирландия (справа)

Метро в Баку, Азербайджан (слева) и Минске (справа)

Метро в Нью-Йорке (слева) и Шанхае (справа)
 
Теги: Минск
 
 
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