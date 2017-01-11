|
Американский дизайнер изобразил схемы всех метрополитенов мира. Не забыл и о Минске
12.01.2017 12:40 — Новости Культуры | Tut.by
Американский дизайнер Питер Дворак, работающий в Вашингтоне, разработал проект «Мини-метро». На своем блоге он
Среди них — старейшее в мире лондонское метро, первая линия которого была открыта 9 января 1863 года.
Линии шанхайского метро считаются самыми длинными в мире. Их расстояние — 588 километров.
По количеству станций лидирует Нью-Йоркское метро. Там их 472.
Разумеется, в подборку попали и совсем экзотические метрополитены. Например, единственная линия метрополитена в Глазго является круговой, датская напоминает станок, установленный в хореографическом классе, а две линии в индийском Мумбаи вообще не связаны друг с другом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский дизайнер Питер Дворак, работающий в Вашингтоне, разработал проект "Мини-метро". На своем блоге он нарисовал 220 схем со всех стран, где есть этот вид...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии