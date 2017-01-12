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Как "Розовый инопланетянин" минчан актерскому искусству учил

13.01.2017 10:33 — Новости Культуры | Tut.by  
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Известный словенский актер Яша Енул, известный по всей Европе как розовый инопланетянин, провел в Минске мастер-класс. Как запомнится на улице и стать знаменитым, училась и съёмочная группа TUT.BY. Подробности в видео.

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Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!
 
Теги: Минск
 
 
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Известный словенский актер Яша Енул, известный по всей Европе как розовый инопланетянин, провел в Минске мастер-класс. Как запомнится на улице и стать знаменитым,...

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