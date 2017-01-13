TUT.BY продолжает отбирать для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Витебске и окрестностях за минувшую неделю.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #vitebsktut!

Фото опубликовано Oleg Klimovich (@alligat70) Янв 7 2017 в 1:32 PST

Фото опубликовано ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ФОТО/ВИТЕБСК/РБ (@karen_exclusive) Янв 7 2017 в 1:10 PST

Фото опубликовано Алексей (@alexrum_vitebsk) Янв 10 2017 в 9:01 PST

Фото опубликовано Alexandr (@omartosol) Янв 6 2017 в 11:52 PST

Фото опубликовано Yelena Tarasova // M o s c o w (@ellnt) Янв 10 2017 в 9:40 PST

Фото опубликовано Антон (@antonrior) Янв 9 2017 в 7:31 PST

Фото опубликовано ALLA N (@nau.alla) Янв 8 2017 в 11:07 PST

Фото опубликовано Алексей (@alexrum_vitebsk) Янв 6 2017 в 8:48 PST

Фото опубликовано Вальда (@walda_s) Янв 6 2017 в 1:54 PST

Фото опубликовано Alexandr (@omartosol) Янв 12 2017 в 10:05 PST