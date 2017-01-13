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Панда, которая любит делать селфи, покоряет интернет
14.01.2017 17:41 — Новости Культуры | Tut.by
В интернет набирают популярность фотографии девушки вместе с пандой. Медведь, который живет в научно-исследовательском центре по разведению гигантских панд, точно знает свои выгодные ракурсы.
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Медведь, который живет в научно-исследовательском центре по разведению гигантских панд, точно знает свои выгодные ракурсы.
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