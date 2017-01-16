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Издательство "Лимариус" собирает деньги на выпуск двухтомника произведений Владимира Дубовки
17.01.2017 15:27 — Новости Культуры | БелаПАН
Минск, 17 января. Частное издательство "Лимариус" 17 января начало кампанию по привлечению средств на выпуск в двух томах почти полного собрания сочинений белорусского поэта, писателя, критика и языковеда Владимира Дубовки.
Сбор средств на краудфандинговой платформе
Дубовка вернулся в литературу после реабилитации в 1957 году. По словам Шибко, кроме него "нет ни одного поэта в мире, который через тридцать лет вынужденного молчания возвращался бы в литературу — не памятником, не тенью, не привидением, а активным участником литературного процесса".
"Его печатали с трудностями и оговорками, — отметила директор издательства. — Да, его вынуждали редактировать и переписывать старые стихи на новый лад. Но он возвращался тогда, и продолжает возвращаться сегодня. Те стихи, которые не могли увидеть свет сорок лет назад, наконец можно напечатать. И те — не полностью. До настоящего времени наиболее сильные стихи поэта печатаются с купюрами, так как и теперь их невозможно дать такими, как они написаны. Через сорок лет после смерти автора".
Макет двухтомного собрания сочинений Дубовки, насчитывающий около 900 страниц, был сверстан в "Лимариусе" три года назад, но издательство до сих пор не смогло найти денег на печать.
Чтобы проект на Talaka.by закончился успешно, "Лимариусу" необходимо привлечь 18,6 тыс. рублей (около 9,5 тыс. долларов) за 60 дней. Однако Шибко подчеркнула, что издание точно пойдет в печать, если удастся собрать хотя бы 13 тыс. рублей (около 6,7 тыс. долларов).
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 17 января. Частное издательство "Лимариус" 17 января начало кампанию по привлечению средств на выпуск в двух томах почти полного собрания сочинений...
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