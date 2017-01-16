﻿ Издательство "Лимариус" собирает деньги на выпуск двухтомника произведений Владимира Дубовки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Издательство "Лимариус" собирает деньги на выпуск двухтомника произведений Владимира Дубовки

17.01.2017 15:27 — Новости Культуры | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 17 января. Частное издательство "Лимариус" 17 января начало кампанию по привлечению средств на выпуск в двух томах почти полного собрания сочинений белорусского поэта, писателя, критика и языковеда Владимира Дубовки.

Сбор средств на краудфандинговой платформе Talaka.by начала директор издательства Марина Шибко. В описании к проекту она отметила, что до сих пор не издано всех произведений Дубовки. Так случилось в том числе из-за того, что в 1930—1957 годах его по политическим мотивам четыре раза судили, высылали и лишали свободы, а творчество поэта было под запретом.

Дубовка вернулся в литературу после реабилитации в 1957 году. По словам Шибко, кроме него "нет ни одного поэта в мире, который через тридцать лет вынужденного молчания возвращался бы в литературу — не памятником, не тенью, не привидением, а активным участником литературного процесса".

"Его печатали с трудностями и оговорками, — отметила директор издательства. — Да, его вынуждали редактировать и переписывать старые стихи на новый лад. Но он возвращался тогда, и продолжает возвращаться сегодня. Те стихи, которые не могли увидеть свет сорок лет назад, наконец можно напечатать. И те — не полностью. До настоящего времени наиболее сильные стихи поэта печатаются с купюрами, так как и теперь их невозможно дать такими, как они написаны. Через сорок лет после смерти автора".

Макет двухтомного собрания сочинений Дубовки, насчитывающий около 900 страниц, был сверстан в "Лимариусе" три года назад, но издательство до сих пор не смогло найти денег на печать.

Чтобы проект на Talaka.by закончился успешно, "Лимариусу" необходимо привлечь 18,6 тыс. рублей (около 9,5 тыс. долларов) за 60 дней. Однако Шибко подчеркнула, что издание точно пойдет в печать, если удастся собрать хотя бы 13 тыс. рублей (около 6,7 тыс. долларов).
Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 17 января. Частное издательство "Лимариус" 17 января начало кампанию по привлечению средств на выпуск в двух томах почти полного собрания сочинений...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Рэпер заплатил 100 тысяч долларов за музыкальный клип и не явился на съемки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика