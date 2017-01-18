МИНСК, 19 янв — Spunik. Совет министров создал комиссию по возвращению из-за границы культурных ценностей, постановление опубликовано на Национальном правовом портале.

Новый уровень вопроса

В комиссию по возвращению культурных ценностей вошли специалисты нескольких министерств — культуры, финансов, информации, иностранных дел, представители Белорусского фонда культуры, Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы, Национальной академии наук, Национального исторического архива.

Сопредседателями назначены заместитель министра иностранных дел Валентин Рыбаков и заместитель министра культуры Александр Яцко.

Комиссия будет заниматься выявлением, возвращением, совместным использованием и введением в научный и культурный оборот культурных ценностей, которые находятся за пределами Беларуси. Она создана в рамках реализации Кодекса о культуре.



© Фото: предоставлено Национальным художественным музеем Штамп картинной галлереи БССР - благодаря ему после войны были возвращены многие вывезенные ценности

"То, что комиссии придали такой значимый статус, свидетельствует, что вопрос реституции — (физической или введения в совместное использование) культурных ценностей выносят на новый уровень. Как человека, который занимается этим не один десяток лет, меня это не может не радовать", — сказал Sputnik один из членов комиссии при Совмине профессор Адам Мальдис.

Реституция — дело тонкое

Вопрос реституции — поиска, атрибуции, возвращения или совместного использования ценностей, которые при разных обстоятельствах, в том числе и во время войн, оказались на территориях других стран — дело давнее и щепетильное. Будем объективны — за последние годы громких примеров реституции в мировой практике не было. Это так называемые вопросы без ответа, которые десятилетиями находятся в подвешенном состоянии — Греция не одно десятилетие требует от Англии вернуть фризы Парфенона, Германия от России — золото Шлимана, а индусы все еще надеются увидеть у себя легендарный бриллиант Кохинор, венчающий большую британскую корону. Практически у каждого государства в мире сеть свои реституционные претензии.

И у Беларуси есть свой список вывезенных ценностей. И совсем не маленький. Многие годы при Белорусском фонде культуры действовала комиссия "Вяртанне", которую возглавлял профессор Адам Мальдис. Ею были изданы сборники вывезенных из нашей страны в разные периоды культурных ценностей. Были изданы семь томов, подготовлен, но так и не был издан восьмой. Там описаны тысячи артефактов.

У нашей страны очень уязвимое географическое положение — какие бы войны не проходили на континенте, они всегда затрагивали территорию Беларуси. Культурные ценности постоянно вывозились — и как государственные военные трофеи и как частная пожива. Поэтому наши артефакты есть во многих странах мира. Но возвращать их, понятное дело, никто не стремится.

Добро белоруской шляхты и икона из Коложи

"На возвращение каких-то значимых перемещенных ценностей нужна государственная воля, но есть немало перемещенных ценностей, возвращение которых не должно вызвать серьезных споров, их можно осуществить "малой кровью", — уверен профессор Мальдис.



© Sputnik Эммануил Евзерихин После войны вывезенные немцами культурные ценности возвращались в СССР хаотически, нередко не по прежним адресам

Многие ценности вывозились с наших земель во времена военных действий, чтобы уберечь их от разграбления неприятелем. Например, во время Первой мировой войны спасали частные и церковные ценности — существовало даже правительственное распоряжение вывозить ценности на временное хранение в восточном направлении. Но война закончилась революцией, понятно, что вывезенного тогда никто не вернул. Многое было разграблено. Но некоторые артефакты сохранились. Например, в Москве хранится икона Коложской Божьей Матери, а в Орел были направлены собрания из родовой усыпальницы Цихоновецких в Бочейково.

Виртуальное возвращение библиотек

Вопрос назрел не сегодня, он был всегда. Еще в 1926 году в Минске проходила конференция о возможности передачи БССР Литовской метрики — архива ВКЛ, части которого хранятся в Москве, Варшаве, Вильнюсе, Киеве и Санкт-Петербурге. Но физически издания и документы так и не вернулись.

Несколько раз Беларусь делала жесты доброй воли в надежде на ответные шаги других стран. Например, после войны к нам попала библиотека Петлюры, которую он собирал в Париже. Ее передали на Украину в надежде на возврат библиотеки последнего канцлера ВКЛ Иоахима Хрептовича, которую он собирал в Щорсах, под Новогрудком. В 1913 году наследники графа вывезли библиотеку в Киев с условием, что как только на Родине Хрептовичей будет открыт университет — собрание будет предано ему. Известно, что еще в 1924 году украинский Наркомат просвещения рекомендовал передать библиотеку первому ректору ГРУ Владимиру Пичете. Но по каким-то причинам передача не состоялась.

Подобных примеров в нашей истории, к сожалению, очень много.

К счастью, современные технологии позволяют говорят о вопросах реституции в новом ключе — даже если физическое возвращение по каким-то причинам невозможно, вполне реально гуманитарное. Многие собрания оцифровываются и передаются всем заинтересованным сторонам. Таким образом издания возвращаются в научный оборот страны, из которой были вывезены. И снова ей служат. А это уже немало.

Постановление Совмина о создании комиссии по возвращению историко-культурных ценностей вступает в силу 3 февраля 2017 года. Возможно, у многих вопросов все-таки появятся ответы.