В детстве Иван, Ирина и Ростислав были уверены, что взрослая жизнь навеки свяжет их с музыкой. Но мечты о прекрасном музыкальном будущем сменились более прозаичными занятиями: розничной продажей, визажем и фотоделом. Почему таланты, которые более 10 лет отдали искусству, бросили попытки строить карьеру в этой сфере, о чем не предупреждают, когда выбираешь путь музыканта, и почему они решились так кардинально поменять свою жизнь, читайте в материале TUT.BY.

«Никто меня не предупредил, что я никогда в жизни этим не заработаю»



Иван. Фото: архив героя

В неприметном павильоне на улице Немига, который теряется среди множества эклектичных вывесок, находится фотоцентр, где работает Иван. Он же им и владеет. Еще лет 10 назад парень вряд ли мог себе представить, что любимые ударные инструменты сменятся компьютером и камерой, которые, к слову, сегодня он любит не меньше. Начиналась история Ивана красиво и вдохновенно, как у большинства, кто однажды решает посвятить себя искусству.

— Музыкой я стал заниматься с 6 лет, когда пошел в школу в Челябинске. Это было мое желание, родители не давили. Инструмент, правда, выбирали они. Хотели отвести на скрипку, но, как всегда, что-то не получилось, в итоге отдали на ударные. Но это тоже очень интересно и необычно.

В музыкальной школе Иван проучился стандартные семь лет. За это время его семья успела обосноваться в Беларуси — переехала в Витебск. С общеобразовательными предметами дела у Ивана шли не очень, а вот музыка поглощала и восхищала всецело. После 9-го класса парень поступил в Витебский музыкальный колледж имени Соллертинского. На третьем курсе занял первое место на республиканском конкурсе. Но в Академии музыки, куда он поступил, парень увидел совсем не то, чего ожидал и на что надеялся.

Щадя наше время, Иван называет лишь главные причины, которые повлияли на его будущее решение.

— В академии было абсолютно холодное отношение преподавателей к тому, что ты здесь. Я поступал как лауреат, в колледже у меня была президентская стипендия. Но в академии преподаватели постоянно говорили: «Ты ноль, ничего не стоишь». Если в колледже меня постоянно подбадривали, то в академии не проявляли никакого внимания. И так было не только со мной, естественно. Это первое. Второе — отношение людей к музыкантам. Параллельно на первых курсах я пытался заработать музыкой. Выступал в ресторанах и клубах. Относились к нам очень сомнительно, с пренебрежением, я бы даже сказал. Сидят подвыпившие люди и начинают: «Эй, сыграй нам «Белый лебедь на пруду». Ты вроде учишься в академии, стремишься, а тут такое…



Иван. Фото: архив героя

Что касается заработка, то, рассказывает бывший музыкант, его знакомые барабанщики в популярных группах получают кое-какие деньги. Но эти суммы уходят, чтобы поддерживать жизнеспособность коллектива: на рекламу, пиар, покупку новых инструментов.

Упорство и в хорошем смысле одержимость стали угасать. С последнего курса Ивана и вовсе чуть не отчислили, когда его интерес к учебе практически пропал. Но не к музыке — она на всю жизнь.

Когда Иван начал осознавать, что будущего, связанного с музыкой, себе не хочет, стал прощупывать другие пути. На первых курсах стал продавать парфюмерию. Потом увлекся фотографией. Со временем открыл собственный павильон у станции метро «Спортивная».

О времени, потраченном на учебу, — в общей сложности за ударными инструментами Иван провел 16 лет — он не жалеет.

— Очень важно в нужный момент прекратить то, что не получается или не приносит удовольствия. Конечно, можно до конца жизни продолжать и страдать. Но в итоге переключился на фотографию, искал нечто интересное, связанное с искусством. Правда получилось, что теперешнее занятие больше относится к общению. Каждый день хватает клиентов, с которыми происходит микрознакомство. Нужно им понравиться как продавец, сделать работу хорошо. Это приносит мне удовольствие.

Парень доволен тем, чем сейчас занимается. «В финансовом плане я тоже более состоятелен. — говорит Иван. — Да, в оркестре стабильно одна зарплата плюс-минус премия. Здесь я могу заработать больше, если уделю время правильной рекламе, сарафанному радио. Да, это не искусство, но я рад, что не живу в состоянии постоянного угнетения».

«Можно пойти дальше: в магистратуру, аспирантуру, чтобы делать исследования. Но кому они нужны?»



Ирина. Фото: архив героини

Несколько месяцев назад Ирина вышла из декретного отпуска — и сразу попала на новую работу. В прежней жизни остались ученики и музыкальная школа, где она преподавала сольфеджио. В новой ее ожидает абсолютно другая и, по убеждению девушки, не менее творческая сфера — визаж.

— Я всегда увлекалась и интересовалась косметикой, во время учебы красила всех девочек в общежитии. Решила попробовать себя в этом деле. Ведь теперь у меня есть дочка. Мне хочется, чтобы у нее была мама, которая развивается, видит перед собой перспективы роста. У учителя в музыкальной школе их очень мало. Хотя коллектив у меня был замечательный.

В школе Ирина проработала пять лет — пришла туда еще будучи студенткой. По натуре мечтатель, Ирина до кончиков своих музыкальных пальцев была влюблена в искусство и хотела связать с ним свою жизнь.

— В детстве у меня был громкий, зычный голос. Я любила петь. Родители, видимо, заметили какие-то способности и отвели меня в школу искусств рядом с домом в Могилеве. Меня приняли на музыкальное отделение по классу фортепиано. Несколько раз я порывалась бросить из-за усталости, но авторитет родителей и учительницы убеждал остаться и дойти до конца. В 14 лет я поступила в Могилевский музыкальный колледж имени Римского-Корсакова на теоретическое отделение.

После еще четырех напряженных лет, где Ирина была одной из лучших, девушка не остановилась — решила поступать в Академию музыки. Конкурс был немалый, и она его выдержала.

— Да, сейчас я понимаю, что, может быть, потратила много времени зря (Ирина посвятила учебе 17 лет жизни). Хотя нет, в Академию музыки в любом случае поступила бы. Это было мое осознанное желание. На тот момент ни о чем другом не думала. Конечно, проучившись там некоторое время, сняв розовые очки, стала рассуждать по-другому. Но этот опыт мне был нужен. Я была не реалистом — мечтателем. Музыка меня очаровывала, вдохновляла. Как иначе?...

На первом курсе Академии во мне проявились вокальные способности, я загорелась идеей петь. Но чтобы развиваться как вокалистке, не хватило упорства и финансов. У музыковедов в программе обучения стоит только фортепиано, вокал идет факультативно. Занятия стоили дорого. Мои родители — простые рабочие, я тоже на тот момент не могла позволить многого. А теперь время не отмотать обратно.



Ирина. Фото: архив героини

Несмотря на разочарованность учебой и понимание, что музыковедением вряд ли сможешь обеспечить себе комфортную жизнь, академию Ирина не бросила: не хватило смелости.

— Да и перед родителями было неловко. Я сама выбирала свою дорогу, значит, сама и ошиблась. Жаль, конечно. что никто в колледже нам не говорил о финансовой стороне вопроса, о перспективах. Я музыковед. Вроде можно пойти дальше: в магистратуру, аспирантуру, чтобы делать исследования. Но кому они нужны? Только узкому кругу увлеченных людей. Это, к сожалению, не мое.

Но даже увидев все недостатки изнутри, Ирина позволит своей дочке заниматься музыкой.

— Те, кто ей занимался, более тонко чувствуют, многие вещи воспринимают иначе. У людей, которые в школе соприкасались с прекрасным (как бы пафосно это ни звучало) другое восприятие мира и творческий подход ко всему. Я часто замечаю это. Но превратить это в профессию довольно сложно. Как минимум, в нашей стране. Не то чтобы я думала, каким буду прекрасным исполнителем. Просто была мечтательность, наверное, очарованность музыкой в силу моего склада характера. Жизнь заставляет быть реалистом, но в том возрасте я летала в мечтах. А потом они разбились. Но в будущем расскажу дочке о всех плюсах и минусах, о реальном положении вещей, пускай она сделает выбор сама.

Этот опыт научил Ирину упорству, трудолюбию и критическому подходу ко всему. Довольна ли она тем, чем занимается сейчас?

— Наверное, да, — сдержанно отвечает Ирина. — По крайней мере, здесь я вижу перспективу. Да, будет тяжело, потому что визажистов много. Но тут есть куда расти и, кажется, нет предела. Это тоже творчество. Просто средство выразить себя — другое.

«Однажды преподаватель сказал: «Зачем мне готовить себе конкурентов?»



Ростислав. Фото: архив героя

История Ростислава немного отличается от других наших собеседников: диплом Академии музыки он так и не получил.

— Мой отец — тромбонист. В детстве я знал лишь три названия музыкальных инструментов: гитара, барабан и тромбон. Последний я и выбрал: слово звучало очень гордо. В музыкальную школу я пошел в пятом классе. Это, на мой взгляд, адекватный возраст для того, чтобы начинать. Ведь музыка — это не только слух и музыкальное мышление, но и физическая работа.

Стать учеником «музыкалки» Ростиславу посоветовал отец. Но не настаивал.

— «Ты же ничего не теряешь — только приобретаешь», — повторял он. Мне было интересно попробовать. А потом затянуло. Занимался я с удовольствием.

Музыкальную школу Ростислав окончил наравне с базовой. Получив два аттестата одновременно, решил поступать в музыкальный колледж имени Ширмы.

— Это было время позднего переходного периода. Хотелось всем, да и себе, показать, что у меня все получится. Как минимум, поступить в колледж. Учиться там мне нравилось. Было у кого перенять знания, с кем поделиться и пообщаться на общие темы. Со временем стали появляться возможности для самореализации. Например, приглашали в брестский городской оркестр. Заработок на тот момент меня мало интересовал, скорее — возможность прийти и дополнительно позаниматься после занятий.

Следующей ступенькой закономерно стала Академия музыки, оркестровый факультет, отделение медных духовых.

— Но в конце второго курса меня отчислили. До сих пор не знаю, почему. Я и еще двое моих коллег досрочно отправились сдавать экзамен по специальности. Всем троим по решению заведующего отделением, без учета мнения всей остальной экзаменационной комиссии, поставили 2 балла. Все бы ничего, но за 13 лет это был первый раз, когда оценка за экзамен была ниже «7». Преподаватель после обсуждения указал на недостатки в исполнении, но так и не смог внятно объяснить ни мне, ни самому себе, почему «2». «Ну, значит, было за что. Он ведь профессор», — думал я тогда. Осенью, подготовившись, с боевым настроением, все трое пришли на пересдачу. Исполнение было гораздо уверенней, но результатом стали все те же два балла. На этот раз наш педагог ничего объяснять не стал. В течении дня я пообщался со всеми преподавателями, которые находились в комиссии. Каждый из них говорил, что они запрашивали 7 баллов, а заведующий поставил «2».

Обучение в Академии музыки для троицы завершилось.



Ростислав (слева) с преподавателем и другими студентами. Фото носит иллюстративный характер. Фото: архив героя

Правда, до отчисления Ростислав уже успел разочароваться в своей учебе.

— Разочарованность была в методике преподавания. Есть такое негласное правило: в музыкальной школе тебя учат, в колледже — отсеивают, в консерватории — оттачивают. Занятия в высшем учебном заведении сводились к следующему: «Вот тебе произведение, через 2 занятия играем наизусть». Если что-то не получалось, я упирался в тупик. Либо звонил отцу и преподавателю из колледжа.

Окончательно Ростислава захлестнуло, когда он услышал слова одного из преподавателей, который сам играл в известном оркестре: «Зачем мне готовить себе конкурентов?»

Тем не менее, с музыкой Ростислав не завязал и еще несколько лет упорно штурмовал различные оркестры. Сначала «отслужил» в военном духовом и едва там не остался, но, говорит, вовремя отговорили. После этого пытался пробиться в оркестр Военной академии (дирижер даже не стал прослушивать, заявив: «Таких, как вы, я даже за музыкантов не считаю»), в МЧС (немного опоздал), оркестр песни и пляски Вооруженных сил Беларуси (дирижер не пришел на прослушивание). Постучавшись во все возможные двери, молодой человек решил вернуться домой — в Брест. Там он благополучно устроился в оркестр военной комендатуры. Работал на полторы ставки и сотрудничал с симфоническим оркестром. Чтобы прокормить себя, денег хватало, говорит Ростислав.

— Спустя некоторое время пришел приказ: оркестр из 28 человек сократить до 16. Поскольку я был лицом гражданского персонала и не собирался связывать себя с армией во всей ее красе, то ушел. Буквально через несколько дней мне позвонил приятель из Минска, предложил работу в интернет-магазине. Уже третий год езжу по городу, доставляю заказы. По музыке скучаю. Но, к сожалению, заработать ей очень сложно. Как и пробиться куда-либо. Она даже не осталась как хобби: свободного времени нет, да и соседей жалко. Но, если вдруг что-то в жизни кардинально поменяется и придется вернуться, тромбон голодным не оставит.