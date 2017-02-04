Сегодня проект « Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ » расскажет о музее, который своей богатой коллекцией мог бы составить достойную конкуренцию многим аналогичным республиканским учреждениям. Изысканные предметы искусства, дорогой фарфор, старопечатные книги… Но Вторая мировая война внесла свои коррективы в облик Барановичского краеведческого музея.





История Барановичского краеведческого музея, который находится в двухэтажном здании по улице Советской, начинается еще во времена Второй Речи Посполитой. Тогда Западная Беларусь входила в состав Польши.

В 1929 году Барановичский поветовый (районный) региональный комитет принял решение об организации выставки, которая бы рассказала о жизни города и региона. Ее организация была поручена профессору местной польской гимназии Леонарду Турскому. Вскоре последний понял, что ограничиться только временной выставкой невозможно. Именно Турский предложил создать в Барановичах публичный музей вместе с картинной галереей. Городские власти идею одобрили и дали небольшое финансирование на создание музея — 300 злотых.

Но этой суммы было недостаточно. Выражаясь современным языком, Леонард Турский устроил краудфандинговую компанию. Его идею о создании музея активно поддержали горожане, а особенно местные краеведы и гимназисты. В октябре 1929 года поветовый музей открыл свои двери для посетителей.









В Kalendarz Popularny Baranowicki na rok 1937 («Популярном барановичском календаре, год 1937»), рассказывается, что в Барановичском музее действовали три отдела: природы, этнографический и исторический.

Самым богатым из них являлся именно исторический. Там можно было увидеть дорожный несессер XVIII века, богатую коллекцию монет, найденных на территории Барановичского повета, банкноты времен восстания под предводительством Костюшко (1794), дорогой фарфор, иконы, деревянную скульптуру из замка Сапегов в деревне Новая Мышь, что неподалеку от Барановичей, и многое другое. В музейных фондах хранилась огромная коллекция книг, среди которых было первое издание произведений Адама Мицкевича 1822 года.

В 1939 году, спустя десять лет после начала работы музея, Западная Беларусь была присоединена к БССР. Была создана Барановичская область. Краеведческий музей преобразовали в музей изобразительных искусств. Его директором был назначен тот самый Леонард Турский.

Два довоенных года стали «золотой» эпохой в истории музея. Проводилась политика национализации, поэтому фонды музея активно пополнялись различными произведениями искусства и предметами интерьера из панских усадеб и дворцом (в том числе и из радзвиловского Несвижа).

Но Вторая мировая война нанесла сокрушительный удар по работе музея. Богатства фондов были разграблены. Из Барановичского музея вывезли 1716 экспонатов. Среди вывезенных сокровищ были полотна Рембрандта, Жерико, Матейко (увы, точные названия картин теперь неизвестны), коллекция древних японских ваз, богатая нумизматическая коллекция и другие поистине уникальные экспонаты.

За годы войны Барановичи были полностью уничтожены. В городе не осталось ни одного здания, где мог бы разместиться музей. Поэтому на пять лет уцелевшие экспонаты переехали в Слоним.





— В послевоенные годы сотрудникам музея пришлось фактически с нуля создавать музей, формировать его фонды, создавать новую экспозицию, — рассказывает старший научный сотрудник музея Ирина Сайко. — Все было разрушено, уничтожено.

Сейчас в основном фонде Барановичского краеведческого музея хранится более 42 тысяч предметов. Музейная экспозиция представлена тремя большими разделами: «Природа края», «История края», «Барановичи сегодня».



Зал природы

Зал Великой Отечественной войны

Белорусские ремесла

Барановичи (конец 20-го — начало 21 века)

Отдельно работает выставочный зал, где можно увидеть тематические коллекции. За двадцать девять лет работы там демонстрировалось около 200 выставок. Среди них — и работы белорусских профессиональных художников, и картины юных учеников художественных школ, и коллекции, предоставленные различными посольствами.





Коллекция открыток с видами Барановичей и фотографий города, выпущенных в первой половине XX века, — одна из самых богатых в музейном собрании. Эти материалы особенно ценны, потому что позволяют узнать, как же выглядели Барановичи до 1941 года. Ведь после Второй мировой войны город был отстроен фактически заново.

Также в музейной экспозиции можно увидеть два клада, которые были найдены на территории Барановичского района. Один из них датируется 1660−1668-м годами. Археологами было установлено, что монеты были отчеканены в Речи Посполитой во время правления Яна Казимира Вазы. Другой клад, который сейчас находится в музее, — это собрание монет, которые ходили на территории Российского царства в середине XVII века.





В «новой» экспозиции Барановичского краеведческого музея находятся фрагменты слуцких поясов, статут ВКЛ, переизданный в 1649 году, и многое другое. Всего же посетители музея могут увидеть более двух тысяч экспонатов, представленных в основной музейной экспозиции.









Барановичский краеведческий музей по праву пользуется большой популярностью. Ежегодно его посещает около 53 тысяч человек.

— Мы разрабатываем интерактивные форматы, организовываем мероприятия, участвуем в «Ночи музеев», — рассказывает Ирина Сайко. — В общем, делаем все, чтобы нашим посетителям было интересно.

Адрес музея: 225 409, город Барановичи, улица Советская, 72. Телефон — 8 0163 42−15−24, 8 0163 42-11-00.

Адрес выставочного зала: 225 409, город Барановичи, улица Советская, 88. Телефон — 8 0163 42-27-86.

Время работы музея: ежедневно с 10.00 до 17.00. Выходной день — понедельник.

Время работы выставочного зала: ежедневно с 10.00 до 19.00. Выходной день — понедельник.

Стоимость входного билета (краеведческий музей) в 2017 году: дети до 6 лет бесплатно; школьники — 60 копеек; студенты — 80 копеек; остальные посетители — 1 рубль 50 копеек.

Экскурсионное обслуживание — 2 рубля 50 копеек, 3 рубля 50 копеек (тематические экскурсии), 8 рублей — обзорная экскурсия по музею.

Стоимость входного билета (выставочный зал): дети до 6 лет бесплатно; школьники — 60 копеек; студенты — 80 копеек; остальные посетители — 1 рубль 50 копеек (на коммерческие выставки цена билетов может меняться).

Справка о проекте Организатором проекта « Музеи Беларуси с БЕЛКАРТ » выступает национальная платежная система БЕЛКАРТ при информационной поддержке TUT.BY и Министерства культуры Республики Беларусь . Проект является социальным и создан с целью популяризации музейного дела в Республике Беларусь. Его главная задача — информирование общественности о национальном и культурном наследии страны.

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