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Новый "Свадебный квест" ждет молодоженов в апреле: 60 браков одновременно и 3 дня испытаний
09.02.2017 15:17 — Новости Культуры | Tut.by
В апреле этого года в Беларуси планируют
Победителям обещают свадебное путешествие на Кипр.
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В апреле этого года в Беларуси планируют побить рекорд по самой массовой одномоментной регистрации брака. В этот раз уже 60 новых семей появится в один день в рамках...
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