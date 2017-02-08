В апреле этого года в Беларуси планируют побить рекорд по самой массовой одномоментной регистрации брака. В этот раз уже 60 новых семей появится в один день в рамках второго сезона «Свадебного квеста». Более того, в этом году в рамках квеста планируется установление мирового рекорда, который организаторы держат в тайне.



Команда квеста придумала испытания «огнем, водой и медными трубами» по мотивам свадебных традиций аж на три дня, и с 14 по 16 апреля протестирует участников. Принять участие в приключении может любая влюбленная пара из Беларуси, которая решила узаконить свои отношения в 2017-м году. Женихи и невесты могут отправить свои заявки до 25 марта, а уже 26-го отберут 60 пар (по десять пар в каждую из шести команд), которых и пригласят поучаствовать в квесте. Организаторы обещают, что после квеста будущие молодожены иначе посмотрят на кражу невесты, бросание букета или первый свадебный танец.

Победителям обещают свадебное путешествие на Кипр.