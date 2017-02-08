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Фото дня. В Могилев залетел ястреб-перепелятник

09.02.2017 19:25 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Могилеве заметили ястреба-перепелятника. Хищная лесная птица прилетела в город не ради дружбы с людьми, но наверняка из-за голода, рассказали специалисты.


Фото: Катя Апатова, vk.com/ilovemogilev

В подписи к фото автор указала, что птица сидела на крыше дома в частном секторе, и спросила, знает ли кто-нибудь, чем ее покормить.

— Это ястреб-перепелятник. Его можно отличить по характерной «матроске» — полосатой окраске на грудке, — рассказала TUT.BY пресс-секретарь общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Виктория Терешонок. — Это хорошее наблюдение, но не сенсация. Лесные хищные птицы могут залетать в города зимой исключительно ради пищи. Скорее всего, там, где он обитает, с пропитанием сейчас туго.

Ястребы-перепелятники питаются в основном мелкими птицами — воробьями, синичками. Поэтому кормушки в городе, особенно в частном секторе на окраине, для хищника — практически шведский стол: мелкие птицы теряют бдительность рядом с едой и становятся довольно легкой добычей. Если ястреб силен, то он может поохотиться и на мелкого или слабого голубя.

— Не нужно ничем подкармливать ястреба, и тем более не нужно отгонять его от кормушек. Это естественный процесс, вмешательство в который навредит природе. Можно просто понаблюдать за этой красивой птицей, — говорит Виктория Терешонок.


Фото с сайта 4udesnaya-da4a.com

А вот кто сейчас действительно нуждается в помощи человека, так это мелкие птицы — воробьи, синички, зеленушки, которым в холода жизненно необходимо питаться, чтобы поддерживать температуру тела.

— В сильные морозы многие из них погибли. По сути, сейчас остались самые сильные — крепкий генофонд, который даст хорошее потомство. Будет очень жаль, если и они погибнут, ведь искать корм под толстым слоем снега они не могут, — говорит Виктория и добавляет, что по наблюдениям, в последние дни по утрам птицы поют уже по-весеннему — видимо, чувствуют ее приближение.

Подкармливать мелких птиц лучше несолеными нежареными семечками подсолнуха. Одним килограммом можно помочь большому количеств птиц, уточняет пресс-секретарь общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»: «Килограмм семечек стоит около 2 рублей. Для человека это мелочь, а для птиц — цена жизни».

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она стала фото дня, отмечайте свои снимки хештегом #fotomogilevtut!

 
Теги: Могилев
 
 
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Специалисты просят не мешать птице и ничем не подкармливать ее. А вот синичкам, воробьям нужна помощь людей, иначе многие из них могут не дожить до весны.

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