Главный приз Берлинского кинофестиваля получила венгерская драма «О теле и душе» режиссера Ильдико Эньеди. Этой ленте удалось опередить фильм «По ту сторону надежды», изначально считавшийся фаворитом.



Директор Берлинале Дитер Косслик и режиссер Ильдико Эньеди с "Золотым медведем". Фото: Reuters

Как сообщает Hollywood Reporter, фильм «О теле и души» завоевал «Золотого медведя» Берлинского фестиваля, оставив на втором месте ленту «По ту стороны надежды» финского режиссера Аки Каурисмяки. Обладатель главной награды — фильм о директоре скотобойни в Будапеште и женщине, которая работает там же контролером по качеству. Он влюбляется в сотрудницу, а по ночам им снится одинаковый сон, в котором они являются оленями, блуждающими по зимнему лесу.

Для Эньеди это вторая большая награда в карьере. В 1989 году она завоевала приз «Золотая камера» на кинофестивале в Каннах за фильм «Мой двадцатый век», одну из главных ролей в котором сыграл Олег Янковский.

Изначально фаворитом Берлинале считался фильм Каурисмяки «По ту сторону надежды» о сирийском беженце, который пытается остаться жить в Финляндии.

Награду, названную в честь основателя Берлинского фестиваля Альфреда Бауэра, получил фильм польского режиссера Агнешки Холланд «След зверя». Гран-при жюри досталось ленте «Фелисите» режиссера Алена Гомиса о певице из Демократической республики Конго.

За всю историю Берлинского фестиваля дважды главный приз достался советскому фильму. В 1987 году «Золотой медведь» получил режиссер Глеб Панфилов за ленту «Тема» с Михаилом Ульяновым в главной роли. В 1977 году награды был удостоен фильм «Восхождение» с Владимиром Гостюхиным — военная драма по повести Василя Быкова.