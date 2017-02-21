Бельгийского «Писающего мальчика» оденут в белорусский национальный костюм. Для известной скульптуры «Маннекен-Пис» его изготовили предприятия «Беллегпрома», сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна Наталья Кравцова.



Писающий мальчик. Фото: Википедия

«Предприятия „Беллепрома“ изготовили белорусский национальный костюм для скульптуры „Маннекен-Пис“ („Писающий мальчик“) в Брюсселе. Его оденут 10 марта на мероприятии, посвященном 25-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Бельгией», — рассказала Наталья Кравцова.

Льняная ткань для костюма предоставлена Оршанским льнокомбинатом. Она проработана специальной пропиткой, устойчивой к погодным условиям. Сам костюм изготовлен компанией «Элиз». Над созданием образа трудилась молодой художник-модельер предприятия Наталья Лигорова. Обувь пошита Минским обувным ОАО «Луч». Разработкой дизайна занималась главный художник предприятия Лариса Коршун. Пояс предоставлен «Скарбнiцей», шляпа — Хойникской фабрикой художественных изделий.

В белорусском национальном костюме скульптура предстанет 10 марта 2017 года. Мероприятие включает официальную часть в ратуше с участием посла Беларуси в Бельгии Александра Михневича, руководства мэрии, белорусской диаспоры. Также пройдет церемония открытия непосредственно у скульптуры с выступлениями белорусских фольклорных коллективов и угощениями белорусскими напитками.

Традиция наряжать скульптуру «Маннекен-Пис» зародилась в 1698 году. Впервые это сделал правитель Баварии Максимилиан-Эммануил. У «Маннекен-Писа» — большой гардероб национальных, профессиональных и вымышленных костюмов. Около 800 нарядов хранятся в городском музее Брюсселя на центральной площади «Гран Пляс». Скульптуру наряжают в костюм, после чего он становится собственностью ассоциации «Друзья Маннекен-Писа».

«Маннекен-Пис» («Писающий мальчик») — одна из самых известных и популярных достопримечательностей Брюсселя, представляющая собой небольшую бронзовую скульптуру мальчика, писающего в фонтан.