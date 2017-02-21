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Дизайнер доработал логотип детского рисунка "с птичками" для 1000-летия Бреста
22.02.2017 20:05 — Новости Культуры | Tut.by
Брестский дизайнер Евгений Литвинчук доработал детский рисунок, который с убедительным отрывом побеждает в интернет-голосовании на выбор логотипа и слогана, посвященных 1000-летию Бреста.
Опрос общественного мнения по регламенту должен был завершится 17 февраля. Тем не менее до сих пор на сайте горисполкома любой может отдать свой голос за понравившиеся работы.
В лидерах по прежнему
Станет ли народный любимец логотипом сказать сложно. Все-таки по условиям победителя будет выбирать конкурсная комиссия, которая учтет результаты интернет-голосования.
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