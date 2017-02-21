Брестский дизайнер Евгений Литвинчук доработал детский рисунок, который с убедительным отрывом побеждает в интернет-голосовании на выбор логотипа и слогана, посвященных 1000-летию Бреста.



Доработанный логотип. Фото: Евгений Литвинчук via natatnik.org

Опрос общественного мнения по регламенту должен был завершится 17 февраля. Тем не менее до сих пор на сайте горисполкома любой может отдать свой голос за понравившиеся работы.



Фото: Евгений Литвинчук via natatnik.org

В лидерах по прежнему детский рисунок . По состоянию на 22 февраля он собрал более 11,5 тысячи голосов, что почти в два раза больше, чем проект брестской художницы Анны Редько.



Оригинал. Фото: Брестский горисполком

Станет ли народный любимец логотипом сказать сложно. Все-таки по условиям победителя будет выбирать конкурсная комиссия, которая учтет результаты интернет-голосования.



Фото: Евгений Литвинчук via natatnik.org



Фото: Евгений Литвинчук via natatnik.org