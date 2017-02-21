﻿ Дизайнер доработал логотип детского рисунка "с птичками" для 1000-летия Бреста. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Дизайнер доработал логотип детского рисунка "с птичками" для 1000-летия Бреста

22.02.2017 20:05 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Брестский дизайнер Евгений Литвинчук доработал детский рисунок, который с убедительным отрывом побеждает в интернет-голосовании на выбор логотипа и слогана, посвященных 1000-летию Бреста.


Доработанный логотип. Фото: Евгений Литвинчук via natatnik.org

Опрос общественного мнения по регламенту должен был завершится 17 февраля. Тем не менее до сих пор на сайте горисполкома любой может отдать свой голос за понравившиеся работы.


Фото: Евгений Литвинчук via natatnik.org

В лидерах по прежнему детский рисунок. По состоянию на 22 февраля он собрал более 11,5 тысячи голосов, что почти в два раза больше, чем проект брестской художницы Анны Редько.


Оригинал. Фото: Брестский горисполком

Станет ли народный любимец логотипом сказать сложно. Все-таки по условиям победителя будет выбирать конкурсная комиссия, которая учтет результаты интернет-голосования.


Фото: Евгений Литвинчук via natatnik.org

Фото: Евгений Литвинчук via natatnik.org
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Украины определится с представителем на "Евровидение-2017" 25 февраля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика