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Американские ведьмы решили объединиться против Трампа
24.02.2017 22:41 — Новости Культуры | Tut.by
Экзорцисты, ведьмы, оккультисты и представители «других магических групп» решили объединиться в борьбе с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает WND.
Регулярные ритуалы, направленные на то, чтобы «связать Трампа и всех, кто ему помогает», рекомендуется проводить в полночь каждый месяц на убывающую луну, когда глава государства уже покинул рабочий кабинет. Первый обряд будет проведен уже в ночь на 25 февраля по американскому времени.
Церемонии будут осуществляться до тех пор, пока Трампа не отстранят от должности президента. Колдуны даже создали страницу в Facebook, посвященную ритуалам против американского лидера. В постах, в частности, описываются вариации обрядов, которые предлагается проводить.
Трамп вступил в должность президента США 20 января. После этого в ряде городов Соединенных Штатов прошли акции протеста, участники которых, в частности, обвиняли нового главу государства в расизме и сексизме.
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Колдуны даже создали страницу в Facebook, посвященную ритуалам против американского лидера.
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