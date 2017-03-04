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Дефиле и три этажа зрителей: в Минске показали новые коллекции женского белья
04.03.2017 21:58 — Новости Культуры | Tut.by
Накануне 8 марта в торговом центре "Столица" состоялся показ коллекций женского белья Sweet Spring by Milavitsa. На протяжении нескольких часов модели демонстрировали новинки популярных брендов: нижнее белье, купальники и трикотаж. За дефиле с интересом наблюдали несколько сотен зрителей.
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За дефиле с интересом наблюдали несколько сотен зрителей.
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