МИНСК, 12 мар – Sputnik. Музыкальный коллектив Fusedmarc с песней Rain of Revolution представит Литву на конкурсе "Евровидение-2017", сообщил в воскресенье канал LRT.

Финал национального отборочного конкурса на "Евровидение" прошел в воскресенье в Клайпеде в зале арены Švyturis.

"После суммирования голосов зрителей, литовского жюри и международной комиссии победителем стала группа Fusedmarc", – сообщили в эфире канала.

В прошлом году на песенном конкурсе "Евровидение" Литву представлял певец Донатас Монтвидас, который занял в итоге девятое место.

По результатам жеребьевки в первом полуфинале конкурса выступят 18 исполнителей из Черногории, Финляндии, Грузии, Кипра, Португалии, Бельгии, Словении, Швеции, Армении, Молдовы, Чехии, Латвии, Албании, Исландии, Азербайджана, Греции, Австралии и Польши.

Во втором полуфинале выступят 19 исполнителей из Швейцарии, Македонии, Эстонии, Израиля, Болгарии, Мальты, Нидерландов, Сербии, Дании, Литвы, Румынии, Сан-Марино, Хорватии, Норвегии, Беларуси, Венгрии, Австрии и Ирландии.

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Конкурс пройдет в Киеве, его финал запланирован на 13 мая, полуфиналы проведут 9 и 11 мая.