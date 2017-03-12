﻿﻿ Литва определилась с участником "Евровидения" – группа Fusedmarc. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Литва определилась с участником "Евровидения" – группа Fusedmarc

12.03.2017 22:22 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 12 мар – Sputnik. Музыкальный коллектив Fusedmarc с песней Rain of Revolution представит Литву на конкурсе "Евровидение-2017", сообщил в воскресенье канал LRT.

Финал национального отборочного конкурса на "Евровидение" прошел в воскресенье в Клайпеде в зале арены Švyturis.

"После суммирования голосов зрителей, литовского жюри и международной комиссии победителем стала группа Fusedmarc", – сообщили в эфире канала.

В прошлом году на песенном конкурсе "Евровидение" Литву представлял певец Донатас Монтвидас, который занял в итоге девятое место.

По результатам жеребьевки в первом полуфинале конкурса выступят 18 исполнителей из Черногории, Финляндии, Грузии, Кипра, Португалии, Бельгии, Словении, Швеции, Армении, Молдовы, Чехии, Латвии, Албании, Исландии, Азербайджана, Греции, Австралии и Польши.

Во втором полуфинале выступят 19 исполнителей из Швейцарии, Македонии, Эстонии, Израиля, Болгарии, Мальты, Нидерландов, Сербии, Дании, Литвы, Румынии, Сан-Марино, Хорватии, Норвегии, Беларуси, Венгрии, Австрии и Ирландии.

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Конкурс пройдет в Киеве, его финал запланирован на 13 мая, полуфиналы проведут 9 и 11 мая. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Финалиста страна выбрала в воскресенье на национальном отборочном конкурсе в Клайпеде.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Фотофакт: форум-барахолка "КультЛичности" прошел в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика