Пилот Ryanair Артур Киелак показал, насколько тяжело сажать Boeing 737 в условиях шквального бокового ветра, который способен повлиять на курс самолета и даже завалить судно на крыло.

Видео, опубликованное в фейсбуке самим Артуром, уже посмотрели более 300 тысяч раз. Как заметил мужчина, пилоты по сути получают зарплату за одну [очень сложную] посадку в месяц. «Эта была моя», — написал он. Неудивительно, что после посадки пилот вздыхает с облегчением и улыбается.