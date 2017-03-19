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Вас трясет перед посадкой самолета? Посмотрите, что происходит в кабине пилотов

20.03.2017 09:53 — Новости Культуры | Tut.by  
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Пилот Ryanair Артур Киелак показал, насколько тяжело сажать Boeing 737 в условиях шквального бокового ветра, который способен повлиять на курс самолета и даже завалить судно на крыло.

Видео, опубликованное в фейсбуке самим Артуром, уже посмотрели более 300 тысяч раз. Как заметил мужчина, пилоты по сути получают зарплату за одну [очень сложную] посадку в месяц. «Эта была моя», — написал он. Неудивительно, что после посадки пилот вздыхает с облегчением и улыбается.

 
 
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Пилот Ryanair Артур Киелак показал, насколько тяжело сажать Boeing 737 в условиях шквального бокового ветра, который способен повлиять на курс самолета и даже завалить...

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