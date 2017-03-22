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Умер эстонский актер Лембит Ульфсак, сыгравший профессора Паганеля "В поисках капитана Гранта"

22.03.2017 23:08 — Новости Культуры | Tut.by  
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В возрасте 69 лет умер эстонский актер и режиссер Лембит Ульфсак. Об этом сообщает эстонский телеканал ERR. Причина смерти актера не сообщается.


Фото с сайта Ruskino.ru

Ульфсак родился в 1947 году в селе Коэру в Эстонии. В 1970 году он закончил актерский факультет Таллинской консерватории. С 1985 по 1994 год он работал актером на киностудии «Таллинфильм».

За свою карьеру Ульфсак сыграл в 101 фильме. Среди его самых известных «Мэри Поппинс, до свидания», в котором он сыграл мистера Эй, «Арабелла — дочь пирата», «В поисках капитана Гранта» (Жак Паганель), сериалы «Исаев», «Убойная сила» и «ТАСС уполномочен заявить».

Одним из последних фильмов, в котором он снимался, стала военная драма «Мандарины» грузинского режиссера Зазы Урушадзе. Кинолента была номинирована в 2015 году на премию «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке.

Ульфсак также работал в качестве режиссера. Он снял два фильма: комедию «Овечка в правом нижнем углу» и драму «Радости среднего возраста».

 
 
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За свою карьеру Ульфсак сыграл в 101 фильме. Среди его самых известных "Мэри Поппинс, до свидания", в котором он сыграл мистера Эй, "Арабелла - дочь пирата", сериалы...

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