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Два беловежских зубра отправились в национальный парк "Браславские озера"

05.04.2017 23:01 — Новости Культуры | Tut.by  
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Беловежская пуща передала «Браславским озерам» двух зубров, сообщается на сайте нацпарка.


Фото: Национальный парк «Беловежская пуща»

Животных примерно трехлетнего возраста отловили за месяц до отправки и поместили в карантинный вольер.

Добро на передачу краснокнижников дало Министерство природных ресурсов по согласованию с Управлением делами президента Республики Беларусь.

«Только через 2 года от молодой пары можно ожидать приплода, так как половозрелыми самки становятся не ранее, чем в 4 года, а самцы — в 3 года. Необходимо отметить, что все зубры, которые живут в зоопарках городов Республики Беларусь и в вольерах национальных парков являются выходцами из Беловежской пущи», — сообщили в нацпарке.

 
 
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Животных примерно трехлетнего возраста отловили за месяц до отправки и поместили в карантинный вольер.

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