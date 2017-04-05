Беловежская пуща передала «Браславским озерам» двух зубров, сообщается на сайте нацпарка.



Фото: Национальный парк «Беловежская пуща»

Животных примерно трехлетнего возраста отловили за месяц до отправки и поместили в карантинный вольер.

Добро на передачу краснокнижников дало Министерство природных ресурсов по согласованию с Управлением делами президента Республики Беларусь.

«Только через 2 года от молодой пары можно ожидать приплода, так как половозрелыми самки становятся не ранее, чем в 4 года, а самцы — в 3 года. Необходимо отметить, что все зубры, которые живут в зоопарках городов Республики Беларусь и в вольерах национальных парков являются выходцами из Беловежской пущи», — сообщили в нацпарке.