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"Она сняла бы с меня скальп". Почтальон выкладывает ролики о кошке, которая хочет ее убить

19.04.2017 16:34 — Новости Культуры | Tut.by  
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Оказывается, почтальонов не любят не только собаки. На сотрудницу канадской почты Дебру Андерсон практически каждый день нападает черно-белая чокнутая кошка Жасмин. К счастью, зверя от женщины отделяет оконное стекло. Хотя, судя по видео на канале Дебры в YouTube, который она завела специально из-за Жасмин, стекло продержится недолго.


Фото: скриншот видео

Все началось с того, что Дебра хотела показать своим друзьям кошку, которая живёт в одном из домов по маршруту почтальонки, сообщает издание Daily Mail. Животное бросается на женщину через стекло всякий раз, когда слышит стук почтового ящика. Андерсон записала ролик и выложила его на YouTube. Как это часто бывает с видео про котиков, запись мгновенно стала вирусной и набрала более полумиллиона просмотров.

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Жасмин запрыгивает на подоконник и начинает яростно биться в него, шипеть и царапать стекло. Ее атаки настолько мощны, что почтальонка рефлекторно пытается от них увернуться.

«Она страшнее любой собаки. Я совершенно уверена, что если бы не стекло, кошка сняла бы с меня скальп. И все-таки Жасмин — звезда моего маршрута. Я смеюсь каждый раз, когда вижу ее. Даже когда я работаю на другом маршруте, всегда сворачиваю ненадолго, чтобы навестить ее», — говорит почтальон.

Андерсон решила не останавливаться на достигнутом и посвятила свой канал будням почтальона и неадекватной кошки. Дебра рассказала в подписи к видео, что на самом деле Жасмин — добрая и ласковая и единственные, кто ее бесит, это почтальоны. Неизвестно, как ведет себя Жасмин с представителями других профессий, но то, что почтальоны ей не по душе, — факт.

В подписи к последнему своему видео Дебра сообщает, что ей удалось поговорить с хозяйкой Жасмин и у той все хорошо: Она говорит, что кошка буквально сидит весь день и ждет, пока звякнет крышка почтового ящика. Тогда она бежит к окну, чтобы «поиграть».

 
 
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Оказывается, почтальонов не любят не только собаки. На сотрудницу канадской почты Дебру Андерсон практически каждый день нападает чёрно-белая чокнутая кошка...

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