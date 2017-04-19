|
Весну надо звать, пока не придет. Shuma адаптирует фольклор и готовит продолжателей
20.04.2017 13:57 — Новости Культуры | Tut.by
В холодные апрельские дни Надежда Чугунова из
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Певица рассказала об особенностях обряда, а также вместе с подопечными продемонстрировала элементы важного обряда. А также рассказала TUT.BY, почему традицию нужно...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии