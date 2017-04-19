В холодные апрельские дни Надежда Чугунова из проекта Shuma рассказала, что белорусы «гукалі вясну» до тех пор, пока она не наступала. Певица рассказала об особенностях обряда, а также вместе с подопечными продемонстрировала элементы важного обряда. А также рассказала TUT.BY, почему традицию нужно «одевать в современную одежду» и как это делает ее проект.

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