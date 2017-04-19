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Весну надо звать, пока не придет. Shuma адаптирует фольклор и готовит продолжателей

20.04.2017 13:57 — Новости Культуры | Tut.by  
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В холодные апрельские дни Надежда Чугунова из проекта Shuma рассказала, что белорусы «гукалі вясну» до тех пор, пока она не наступала. Певица рассказала об особенностях обряда, а также вместе с подопечными продемонстрировала элементы важного обряда. А также рассказала TUT.BY, почему традицию нужно «одевать в современную одежду» и как это делает ее проект.

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Певица рассказала об особенностях обряда, а также вместе с подопечными продемонстрировала элементы важного обряда. А также рассказала TUT.BY, почему традицию нужно...

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