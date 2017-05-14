15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXIII Международные Кирилло-Мефодиевские чтения пройдут в Минске 22-26 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный портал Белорусской православной церкви.

В нынешнем году форум посвящен 500-летию белорусского и восточнославянского книгопечатания. Тема чтений - "Религия и письменность как факторы формирования славянской культуры".

Как сообщает Христианский образовательный центр, участие в мероприятии примут представители научной и культурной общественности, руководители научно-методических и образовательных учреждений, преподаватели, аспиранты и студенты государственных и церковных учреждений образования, священнослужители.

Организаторами форума выступают Национальная библиотека Беларуси, Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла, Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла, Белгосуниверситет культуры и искусств, Минская духовная академия.-0-