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Международные Кирилло-Мефодиевские чтения пройдут в Минске 22-26 мая

15.05.2017 14:31 — Новости Культуры | БелТА  
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15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXIII Международные Кирилло-Мефодиевские чтения пройдут в Минске 22-26 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный портал Белорусской православной церкви.

В нынешнем году форум посвящен 500-летию белорусского и восточнославянского книгопечатания. Тема чтений - "Религия и письменность как факторы формирования славянской культуры".

Как сообщает Христианский образовательный центр, участие в мероприятии примут представители научной и культурной общественности, руководители научно-методических и образовательных учреждений, преподаватели, аспиранты и студенты государственных и церковных учреждений образования, священнослужители.

Организаторами форума выступают Национальная библиотека Беларуси, Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла, Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла, Белгосуниверситет культуры и искусств, Минская духовная академия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В нынешнем году форум посвящен 500-летию белорусского и восточнославянского книгопечатания. Тема чтений - "Религия и письменность как факторы формирования...

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