Коллекция "Fox red" Анастасии Олесиюк

Более 110 белорусских дизайнеров представили свои коллекции в финале XXVI Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото "Мельница моды-2017".

Организаторам фестиваля пришлось выбирать из 450 коллекций - столько работ было прислано на оценку профессионального жюри и только пятая часть прошла в финал. Для участия в финальном показе пригласили 120 моделей.

Фестиваль-конкурс "Мельница моды-2017" прошел в Минске 16-17 мая. В нем приняли участие дизайнеры, модели, фотографы. В жюри конкурса - зарубежные эксперты. Организаторами мероприятия стали Министерство образования Беларуси, Национальный центр художественного творчества детей и молодежи.

Коллекция "Authority" Елизаветы Козловой

Коллекция "Butterflies" Дианы Кожарнович

Коллекция "Ведьмы Пустоши" Натальи Косцовой

Коллекция "Dubai" Натальи Кукушкиной и Лидии Семеновой

Коллекция "Страна Оз" Оксаны Кухаревой и Жанны Логвиновой

Коллекция "Вясковыя зарніцы" Марии Кучинской

Коллекция "Green point" Анастасии Леошко

Коллекция "Кружевница" Натальи Лисовец

Коллекция "lets play" Ольги Максимович

Коллекция "Lollipops" Полины Манчак

Коллекция "В среде Силурийских рифов" Алены Михлап

Коллекция "На седьмом небе" Натальи Рубановой

Фото Оксаны Манчук