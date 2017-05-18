Американка создала платье из 10 тысяч оберток от конфет

Жительница американского штата Пенсильвания сделала платьев из 10 тысяч оберток от конфет Starburst. Снимки в разноцветном наряде девушка опубликовала на своей странице в Facebook .

Как пишет издание Mashable, обратившее внимание на этот пост, 24-летняя художница Эмили Сейлхамер создала это платье благодаря своему спутнику. При знакомстве будущий супруг угостил девушку ее любимыми конфетами Starburst. Затем по ее просьбе мужчина стал сохранять обертки от сладостей. В результате через некоторое время Эмили получила в свое распоряжение мешок разноцветной бумаги.

Сейлхамер призналась, что создание платья оказалось не трудным, но заняло много времени. Она выпрямляла каждую обертку при помощи утюга и скрепляла их эластичной нитью. Несколько раз ей приходилось менять дизайн наряда. Причина в том, что Starburst прекращала выпуск фантиков нескольких цветов, которых использовала начинающий дизайнер.

Любопытно, что через несколько месяцев после того, как Эмили закончила работу над своим платьем, парень сделал ей предложение. На свадебную церемонии Сейлхамер пришла именно в наряде из оберток от конфет.