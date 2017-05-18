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Картину американского художника продали на аукционе Sotheby's за 110,5 млн долларов

19.05.2017 13:06 — Новости Культуры | Tut.by  
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Картина богемного американского художника Жана-Мишеля Баския была продана в Нью-Йорке на аукционе Sotheby’s за 110,5 миллиона долларов. Итоговая цена почти вдвое превысила оценочную стоимость, пишет ТАСС.


Жан-Мишель Баския. Фото: art-assorty.ru

Картина, не имеющая названия, была создана в 1982 году. На полотне изображены черные контуры человеческой головы на голубом фоне.

Картина Жана-Мишеля Баския, проданная за $110,5 млн. Фото: SOTHERBY'S

В 1984 году работа была продана всего за 19 тысяч долларов и с того времени хранилась в одной из частных коллекций. Теперь работу Баския купил известный японский миллиардер Юсака Маэдзава, основатель крупнейшего в Японии интернет-магазина стильной одежды. Картина будет размещена в музее его родного города Тиба.

Уроженец Бруклина, Жан-Мишель Баския прожил всего 27 лет. В 1988 году он скончался от передозировки наркотиков.

 
 
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Картина богемного американского художника Жана-Мишеля Баския была продана в Нью-Йорке на аукционе Sotheby's за 110,5 миллиона долларов. Итоговая цена почти вдвое...

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