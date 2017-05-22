Белорусские мастера искусств представили программу Дней культуры в Камбодже

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские мастера искусств представили программу в Камбодже, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры Беларуси.

В Королевстве Камбоджа с 20 по 23 мая проходят Дни культуры Беларуси. В Пномпене в концертном зале "Чактомук" 21 мая состоялось их открытие. На церемонии гостей приветствовали заместитель министра культуры Беларуси Василий Черник, возглавляющий официальную делегацию Беларуси, и министр культуры и изящных искусств Камбоджи Фоеурнг Сахона. Хозяева представили небольшую концертную программу: выступил танцевальный коллектив Министерства культуры и изящных искусств.

Как отметил Василий Черник, народы Беларуси и Камбоджи обладают историческим опытом и богатыми культурными традициями, знакомство с национальным наследием стран способно взаимно обогатить культуры. "Благодаря древним традициям и высокому уровню культуры Камбоджи удалось пережить все тяжелые времена и сохранить свою уникальность. Белорусский народ также выделяется своей оригинальной самобытной культурой, корни которой уходят в вековую историю", - сказал замминистра. Он выразил надежду, что проведение обменных Дней культуры станет доброй традицией, которая послужит вкладом в расширение и укрепление дружбы между народами двух стран.

Камбоджийские зрители тепло принимали выступления Государственного ансамбля танца Беларуси, заслуженной артистки Беларуси, солистки молодежного театра эстрады Виктории Алешко. Перед началом концерта открылась выставка Национального исторического музея "Беларусь и белорусы" и персональная выставка белорусского художника Василия Ясюка. -0-