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Умер актер Роджер Мур

23.05.2017 16:28 — Новости Культуры | Tut.by  
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Британский актер Роджер Мур, известный прежде всего как исполнитель роли Джеймса Бонда, умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщили представители актера.


Фото: Reuters

Мур умер в Швейцарии после «краткой, на отважной борьбы с раком», сказано в сообщении.

 
 
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Британский актер Роджер Мур, известный прежде всего как исполнитель роли Джеймса Бонда, умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщили представители актера.

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