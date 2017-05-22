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Умер актер Роджер Мур
23.05.2017 16:28 — Новости Культуры | Tut.by
Британский актер Роджер Мур, известный прежде всего как исполнитель роли Джеймса Бонда, умер в возрасте 89 лет. Об этом
Мур умер в Швейцарии после «краткой, на отважной борьбы с раком», сказано в сообщении.
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Британский актер Роджер Мур, известный прежде всего как исполнитель роли Джеймса Бонда, умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщили представители актера.
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