Умер актер Роджер Мур

Британский актер Роджер Мур, известный прежде всего как исполнитель роли Джеймса Бонда, умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщили представители актера.



Фото: Reuters

Мур умер в Швейцарии после «краткой, на отважной борьбы с раком», сказано в сообщении.