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Жизнь Богдановича: история к 100-й годовщине смерти поэта

24.05.2017 22:35 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мая — Sputnik. Белорусского поэта Максима Богдановича вспоминают в эти дни в стране в связи со столетием со дня его смерти от туберкулеза, вспомните биографию классика вместе со Sputnik.

Максим Богданович — один из самых известных белорусских авторов, его стихотворение "Зорка Венера" знает почти каждый белорус. Прожил поэт совсем недолго: всего 25 лет — не только за талант, но и за короткую жизнь Богдановича часто сравнивают с русским поэтом Михаилом Лермонтовым.

Уже в четверг 25 мая исполнится ровно сто лет со дня смерти великого поэта — Sputnik вспоминает самые интересные факты из биографии Максима Богдановича.

 
Теги: Минск
 
 
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В четверг исполнится ровно век с того дня, как белорусского поэта не стало - он скончался 25 мая 2017 года.

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