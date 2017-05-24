Жизнь Богдановича: история к 100-й годовщине смерти поэта

МИНСК, 24 мая — Sputnik. Белорусского поэта Максима Богдановича вспоминают в эти дни в стране в связи со столетием со дня его смерти от туберкулеза, вспомните биографию классика вместе со Sputnik.

Максим Богданович — один из самых известных белорусских авторов, его стихотворение "Зорка Венера" знает почти каждый белорус. Прожил поэт совсем недолго: всего 25 лет — не только за талант, но и за короткую жизнь Богдановича часто сравнивают с русским поэтом Михаилом Лермонтовым.

Уже в четверг 25 мая исполнится ровно сто лет со дня смерти великого поэта — Sputnik вспоминает самые интересные факты из биографии Максима Богдановича.