ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ФОТОРЕПОРТАЖ: Программа "Небывальщина" в Белгосцирке

25.05.2017 16:08 — Новости Культуры | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
ФОТОРЕПОРТАЖ: Программа "Небывальщина" в Белгосцирке

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белгосцирк 26 мая представит новую программу "Небывальщина". Об этом сообщил сегодня журналистам художественный руководитель Белгосцирка Витаутас Григалюнас, передает корреспондент БЕЛТА.

"Небывальщина - дом, в котором живет веселый домовой и рассказывает сказочные истории хозяину. Номера подбирались под конкретную тематическую программу, в которой принимают участие белорусские и российские актеры", - сказал Витаутас Григалюнас. Программа порадует разнообразием цирковых жанров, дрессурой и зрелищными трюками. Каждый номер станет частью захватывающей истории, действия которой развернутся на манеже.

В программе заявлены дрессированные медведи на буйволах, акробаты на качелях, собаки-футболисты, задорные хорьки, дрессированные козы, космические акробаты на першах, воздушные гимнасты на полотнах и клоуны. Также в цирке зрители смогут увидеть партерный полет.-0-

Фото Максима Гучека

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 26-го мая Белгосцирк представляет новую программу "Небывальщина".

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Творческие коллективы устроят недельный марафон в центре Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика