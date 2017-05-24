25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белгосцирк 26 мая представит новую программу "Небывальщина". Об этом сообщил сегодня журналистам художественный руководитель Белгосцирка Витаутас Григалюнас, передает корреспондент БЕЛТА.

"Небывальщина - дом, в котором живет веселый домовой и рассказывает сказочные истории хозяину. Номера подбирались под конкретную тематическую программу, в которой принимают участие белорусские и российские актеры", - сказал Витаутас Григалюнас. Программа порадует разнообразием цирковых жанров, дрессурой и зрелищными трюками. Каждый номер станет частью захватывающей истории, действия которой развернутся на манеже.

В программе заявлены дрессированные медведи на буйволах, акробаты на качелях, собаки-футболисты, задорные хорьки, дрессированные козы, космические акробаты на першах, воздушные гимнасты на полотнах и клоуны. Также в цирке зрители смогут увидеть партерный полет.-0-

Фото Максима Гучека