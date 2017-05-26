Украинские пограничники подтвердили запрет въезда в страну сроком на три года участникам группы «Иванушки International» из-за «незаконного посещения Крыма». Об этом заявил в субботу пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в комментарии информационной службе украинского телеканала « 1+1 ».



Фото: Кристина Олешкевич

«Мы обнаружили во время пограничного паспортного контроля граждан, которые прилетели из Астаны, группа из четырех человек — «Иванушки International «, граждане РФ, относительно которых у нас была информация о том, что они посещали Крым, нарушая законодательство Украины, — сказал он. — Информация подтвердилась, поэтому на основании действующего законодательства было принято решение о недопуске их через границу и запрет въезда на Украину на три года».

По его словам, российские исполнители прилетели в Киев 24 мая и после того, как им было отказано во въезде, артисты несколько часов провели в аэропорту Борисполь, так как «не могли принять решение, куда им лететь». При этом Слободян подчеркнул, что «каких-то нестандартных конфликтных ситуаций или каких-либо других ограничений их прав и свобод не было».

Ранее о том, что российской группе «Иванушки International» запрещен въезд на территорию Украины, заявил один из участников коллектива Андрей Григорьев-Аполлонов. По его словам, о запрете они узнали только в киевском аэропорту.

Сами артисты уверяют, что не видят оснований для запрета.

«Искренне расстроены! Потому что группа Иванушки International с момента присоединения Крыма к России не давала концертов в Крыму и в Украине», — заявил 46-летний Григорьев-Аполлонов.

При этом он уточнил, что участники группы «могли попасть под одну гребенку» из-за Кирилла Андреева, который ездил в Ялту на спортивный турнир по хоккею.

«Просто нас идентифицируют как единое целое. Но мы же не сиамские близнецы. Кирилл ездил по своей сольной личной программе. О том, что он едет играть в Ялту, он нас не предупреждал», — сказал певец.