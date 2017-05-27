Sputnik, Алексей Стефанов.

В пятницу вечером в самом центре Москвы, в Александровском саду, было не протолкнуться: люди с букетами выстраивались в очередь, чтобы, пройдя под сводами Троицкой башни, оказаться в Государственном Кремлевском дворце, где должен был состояться финал международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей. Зрители занимали свои места, а тем временем за кулисами участники проекта, финалисты и звезды российской эстрады готовились к выступлениям.



© Sputnik Илья Питалев Финал конкурса "Ты супер!" в Государственном Кремлевском Дворце

В холле у гримерок, куда они выходили перед тем, как преодолеть последние несколько метров до громадной сцены главной концертной площадки России, было шумно — все-таки возраст конкурсантов очень разный: от восьми до 18 лет. Все ждали последнего сигнала от организаторов, и, наконец, всех пригласили пройти непосредственно за кулисы. Детей и их представителей попросили вести себя тихо, взад-вперед засновали работники технических служб, свет в зале погас и началось…

Анне Вески: спасибо всем, кто дает детям такую возможность

Первым участником конкурса "Ты супер!", вышедшим на сцену Государственного Кремлевского дворца от зарубежных стран, стал представитель Эстонии Игорь Лесков.

"Не буду скрывать, что самым сложным делом оказалось провести кастинг в странах Балтии, потому что мы так и не дождались участников из Литвы и Латвии. Но мы очень надеемся, что в следующих сезонах "Ты супер!" непременно их здесь увидим. Так что в этом году всю Прибалтику представлял один участник из Эстонии. Той самой Эстонии, которая подарила нам легенду советской эстрады Анне Вески. И вот сегодня Анне специально прилетела из Таллина, чтобы спеть со своим земляком Игорем Лесковым в Кремле", — объявил ведущий конкурса Вадим Такменев. И вместе с Игорем Анне спела свою зажигательную песню "Радоваться жизни".



© Sputnik Илья Питалев Финал конкурса "Ты супер!" в Государственном Кремлевском Дворце

"Это такой добрый фестиваль, здесь столько эмоций, столько жизнерадостных детей, столько талантов! Я вижу, как дети готовятся и как они переживают. Вспоминаю, как сама была когда-то молодой артисткой и тоже волновалась перед выходом на сцену. И думаю, что Игорь хорошо держался", — сказала сразу после выхода за кулисы Анне Вески.

Она призналась, что смотрела дома не все этапы конкурса, но многие из них видела, поэтому знала, куда именно летит. И была в курсе, что партнером проекта стало Информационное агентство и радио Sputnik, которое и помогло Игорю оказаться в Кремле. "Хочу сказать спасибо вам и всем, кто дает детям такую возможность", — заявила легенда советской эстрады.

"Я получил большое удовольствие от прекрасного выступления с таким замечательным человеком, такой великой певицей. Я впервые прыгал, танцевал и пел на сцене одновременно — раньше я так не умел. И этому меня сегодня научила наша легенда — Анне Вески", — улыбаясь сказал Игорь Лесков.

Тамара Гвердцители: в музыке необходим диалог поколений

"Лучезарная участница из Грузии Нана Вардзелашвили призналась, что влюбилась в Москву и очень скучает по этому светлому городу. Так же, как и все мы скучаем по светлому и доброму Тбилиси, который ассоциируется у нас не только с Наной, но еще и с великолепной Тамарой Гвердцители. А сегодня любимая многими артистка пришла спеть дуэтом со своей землячкой", — объявил Вадим Такменев и на сцене зазвучала легендарная песня "Тбилисо".



© Sputnik Сергей Гунеев Владимир Путин поприветствовал участников шоу "Ты супер!"

"Было очень волнительно. Каждый раз эта музыка звучит по-новому, потому что это песня-жемчужина, она как гимн, который воспевает все самое красивое и прекрасное, это песня, которая навсегда в душе, она будоражит умы, и спасибо Наночке — она замечательно ее спела. Благодаря конкурсу она достигла больших результатов", — сказала после выступления Тамара Гвердцители.

"Я очень счастлива, что пела с такой большой певицей. Никогда не думала, что когда-нибудь выйду на сцену, да еще с ней", — лучезарно улыбаясь говорила Нана Вардзелашвили.

"Ваше агентство Sputnik поддерживает замечательный проект. Приятно, что есть такие разумные люди, которые и умом, и сердцем понимают, что важно дать возможность мастерам и ученикам выступать вместе, чтобы существовал диалог поколений, потому что в музыке он необходим. Без связи поколений ничего не может быть. Поэтому спасибо вам за поддержку этого проекта", — сказала на прощание легендарная певица.

Роза Рымбаева: уверена, что Влад станет замечательным певцом

Еще одна легенда советской эстрады — Роза Рымбаева вышла на сцену вместе с четвертьфиналистом шоу "Ты супер!" из Казахстана Владом Лоскутовым.

"Когда я ехала сюда, очень волновалась, потому что Владика нужно было не только поддержать, но и сделать так, чтобы его голос достойно звучал, потому что не каждый день мы выходим на сцену Кремля. Я чувствую огромную ответственность за Владика — мы следили за его выступлениями, когда он проходил туры. Знали бы вы, как болеют за него все наши казахстанцы! Все говорят, какой замечательный мальчик от нас участвует в этом конкурсе", — призналась Роза Рымбаева.



© Sputnik Илья Питалев Финал конкурса "Ты супер!" в Государственном Кремлевском Дворце

Легендарная певица рассказала, что Владик выбрал очень хорошую песню, хотя она даже не думала, что ее можно спеть дуэтом. "Но наш дуэт зазвучал, мы играли на сцене любовь. Поэтому перед выступлением я Владику сказала: "Тебе придется повзрослеть, потому что я твоя партнерша и нам нужно будет признаваться друг другу в любви". И мне кажется он эту задачу прекрасно выполнил. Он спел про первую любовь и сделал это достойно. Уверена в том, что он будет замечательным певцом», — отметила певица.

"Когда мне сказали, что я спою с Розой Рымбаевой, у меня прямо дух захватило, и я стал работать с этой песней, потому что она очень сложная. Розу помнят, ее слушают и ею гордятся. Если честно, для меня это был очень волнительный момент, потому что выступать с легендой — это очень круто и не каждому ребенку дано. Я счастлив, что спел с таким человеком на такой огромной сцене в самом сердце Москвы и России", — буквально выпалил Влад Лоскутов.

"Sputnik поддержал талантливых детей, у которых нелегкая судьба. Этот конкурс дает им стимул стремиться к большему, ставить перед собой сложные задачи и добиваться их выполнения, и, конечно, верить в то, что когда-нибудь они обязательно выйдут на профессиональную сцену, потому что они очень талантливы", — сказала слова благодарности в адрес нашего агентства знаменитая певица и пообещала еще не раз спеть с Владиком дуэтом.

Arsenium (O-zone): надеюсь, у конкурса будет большое будущее

Мировой хит Dragosta din tei в исполнении дуэта восьмилетней молдаванки Аны Ерхан и бывшего солиста группы O-zone Arsenium (Арсение Тодираш) буквально завел весь зал.

"Я почти не волновалась — уже привыкла. Разве только немножко… А так все было супер!" — сказала довольная Ана, когда выбежала со сцены вместе с Тодирашем за кулисы.

"Мы познакомились с Аной на репетиции две недели назад и прямо влюбились друг в друга. Она замечательная, талантливая девочка. Я просто кайфую — у нас с ней просто отличный дуэт, как будто мы все время с ней поем. Спасибо Sputnik! Побольше бы таких конкурсов — это настоящий большой шанс для талантливых детей со всего мира, возможность осуществить свою мечту. Все сделано на высшем уровне. Надеюсь, у этого конкурса будет большое будущее", — сказал Арсение.

Дарья Чернова о Валерии: наш дуэт сложился идеально

"Мы знаем, что у продюсера Виктора Дробыша есть две любви — это певица Валерия и фактически родная для него Беларусь. Ну что же, звезды сошлись, а раз так, то именно Виктор Яковлевич и Валерия выступят сегодня вместе с финалисткой из Беларуси Дарьей Черновой", — объявил следующую участницу конкурса "Ты супер!" Вадим Такменев и на сцену вышли все трое.

"В этом проекте все замечательно. У нас, кстати, была очень трудная песня — петь лирику так, чтобы зал сопереживал, очень сложно. И Даша умница, она справилась с поставленной задачей. Хочу сказать, что у детей на этом конкурсе открываются какие-то внутренние резервы. Хочется, чтобы желание петь укреплялось у них внутри, чтобы помогало двигаться вперед, чтобы они пробовали что-то новое, испытывали себя на прочность", — сказала Валерия.

"Я довольна как сложился наш дуэт — это действительно сказочный момент. Я могла о таком только мечтать, а тем более еще и на такой сцене. Валерия — очень открытый человек, она не просто доверяет тебе как исполнителю, но еще разрешает прикоснуться к себе, мы смогли свиться с ней не просто голосами, но и душами, и благодаря этому наш дуэт сложился идеально", — радостно сказала Дарья Чернова.



© Sputnik Илья Питалев Финал конкурса "Ты супер!" в Государственном Кремлевском Дворце

А Виктор Дробыш, аккомпанировавший дуэту Валерии и Дарьи Черновой на рояле, на вопрос, мог ли он мечтать в возрасте Дарьи Черновой (18 лет) выйти на сцену Кремля, ответил со свойственным ему юмором: "Я даже не мог мечтать о елке в Кремле, какая уж там сцена?! В нашем в детстве в Кремле был Брежнев и никого туда не пускал". А про завершение конкурса "Ты супер!" он сказал кратко, лаконично и уже серьезно: "Мне кажется, все у нас получилось. Это очень красивый конец".

Зара: на этом проекте есть только талантливые дети и музыка

"Наша следующая участница, четвертьфиналистка проекта Ангелина Папикян из армянского города Гюмри — одна из тех, кого, благодаря проекту, нашла родная тетя. Женщина рассказала нам, что плакала не только потому, что узнала о существовании племянницы, но и от того, с какой душой Ангелина исполняла народную армянскую песню", — объявил следующую участницу ведущий и вместе с ней на сцену вышла певица Зара.

"Это потрясающий проект, где нет национальностей, вероисповедания, есть только талантливые дети и музыка. Поэтому спасибо организаторам за то, что дали детям шанс, за то, что мы этих замечательных детей узнали", — сказала Зара сразу после выхода за кулисы и обратилась напрямую к своей подопечной: "У тебя очень богатый внутренний мир, очень красивый голос. Я надеюсь, что тебе в жизни повстречаются очень хорошие песни. Это очень важно для артиста".

"Когда в самом начале проекта я впервые вышла на сцену, то очень волновалась, даже не могла хорошо петь. Потом все было в порядке. Но, когда узнала, что со мной в дуэте будет петь Зара снова стала страшно, но она меня успокоила, поддержала и мы подружились", — призналась Ангелина Папикян.

"М-Бэнд" Урмату Мырсыканову: у тебя все только начинается

Четвертвертьфиналист проекта "Ты супер!" Урмат Мырсаканов из Киргизии выступил в дуэте с еще одними победителями музыкального шоу на телеканале НТВ "Хочу к Меладзе" — группой "М-Бэнд".

"Все было круто, я очень рад. Вначале я немного переживал, все-таки впервые выступаю на такой большой сцене, но ребята поддержали меня. Я никогда не мечтал о выступлении в Кремле, но сейчас такое чувство, как будто я добился своей мечты", — радостно сказал Урмат Мырсыканов, когда вышел за кулисы.

"Нам безумно приятно было выступать с тобой, потому что ты талантливый и смелый. Самое главное — никогда не останавливайся, продолжай свой путь, стремись к большему, у тебя все только начинается. Ты супер!", — сказали Урмату хором участники группы "М-Бэнд" и обратились к агентству Sputnik: "Вы молодцы! Такие проекты очень нужны, нужна поддержка как тем, кто выступает на сцене, так и тем, кто смотрит этот конкурс у экранов телевизоров".

Константин Меладзе: наша миссия — помогать таким детям

Поддержать финалистку шоу "Ты супер!" Софью Волошаненко с Украины пришел композитор, продюсер и автор большого количества хитов Константин Меладзе. Он играл на рояле, а Софья пела песню на украинском языке "Квiтка душа".



© Sputnik Илья Питалев Финал конкурса "Ты супер!" в Государственном Кремлевском Дворце

"Я, конечно, переживала, но все получилось с легкостью, плавно, от души", — призналась после выступления Софья Волошаненко.

"Мне кажется, что Софья очень хорошо выступила — это непростая песня, она многим взрослым с трудом поддается, а Софья спела ее легко, душевно, певуче, блестяще. Молодец!" — сказал Константин Меладзе и добавил: "Это совершенно потрясающий конкурс, который собрал таких удивительно талантливых деток. Несмотря на сложную жизнь, на совершенно недетские обстоятельства, они очень светлые люди, потрясающе талантливы, полны оптимизма. Им нужно помогать, продвигать дальше по части музыки. Это задача продюсеров, радиостанций, телеканалов. Мне кажется, это наша основная миссия, поэтому мы здесь и собрались".

Полад Бюльбюль Оглы: этот проект дарит надежду и возможность

Приехав в Москву, участница из Азербайджана Парвана Алджанова не говорила по-русски и поддержать ее пришел звездный переводчик — Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в России, легендарный певец Полад Бюльбюль Оглы. И тогда он пообещал, что, если Парвана попадет в финал, он обязательно споет с ней в дуэте. В финальную десятку Парвана не прошла, но Бюльбюль Оглы все равно сдержал обещание — они спели в Кремле дуэтом.

"Я приветствую всех, кто придумал и осуществил этот уникальный проект. Собрать людей из разных стран, со всей громадной России, все организовать — это огромный труд и громадная работа. Думаю, на наших телевидениях и в наших республиках давно таких передач не было. Проект "Ты супер!" дарит людям надежду и возможность, а это самое главное. И те дети, которые не учувствует в нем сегодня, знают, что такой шанс у них есть завтра. Поэтому я хочу сказать каналу НТВ и агентству Sputnik — "Вы супер!", — искренне отметил Полад Бюльбюль Оглы.



© Sputnik Илья Питалев Финал конкурса "Ты супер!" в Государственном Кремлевском Дворце

И перевел слова своей юной соотечественницы. "Я горжусь тем, что исполняла сегодня на этой сцене песню на азербайджанском языке. Я всегда мечтала петь, но даже представить себе не могла, что когда-нибудь не просто попаду в Кремль, а даже буду петь здесь", — призналась Парвана Алджарова.

Игорь Крутой: от выступления Валерии Адлейба мурашки бегут по коже

"Я представляю очередную финалистку — Валерию Адлейба из Абхазии. И если раньше я говорил, что ей 11 лет, то теперь скажу, что 12 лет. Недавно Лера отпраздновала День рождения. Как быстро растут дети на нашем проекте!" — после этих слов ведущего Вадима Такменева на сцену вышла Валерия, подпевать ей стали дети из хора "Снится сон", а за рояль сел композитор Игорь Крутой, который одним из первых поддержал идею создания конкурса "Ты супер!".

"Знаете, если даже у меня, сидя за роялем, бежали мурашки по коже от выступления Валерии, то, я думаю, и в зале у зрителей было то же самое. Мог ли я в ее возрасте представить, что буду выступать в Кремле? Я и в своем возрасте иногда думаю, как я сюда попал", — улыбнулся Игорь Крутой.

А вот поговорить с Валерией Адлейба сразу не получилось — ее оставили на сцене, поскольку наступил самый волнительный момент всего проекта — организаторы конкурса должны были назвать имена победителей. И первое место завоевала именно она. Заливаясь слезами, Валерия стала говорить слова благодарности всем, кто поддерживал ее все эти пять месяцев, создателям проекта, которые проявили заботу о детях с непростой судьбой.



© Sputnik Илья Питалев Финал конкурса "Ты супер!" в Государственном Кремлевском Дворце

Помимо первого места Валерию Аблейба под свое крыло пообещал взять продюсер Виктор Дробыш, а Игорь Крутой включил ее в число участников детской "Новой волны".

"Когда я услышала свою фамилию, поняла, что заняла первое место, то все внутри замерло. Мне не верилось в это. Я даже не знаю, как описать то, что чувствовала… Хочу только сказать, чтобы ребята, с которыми я выступала и которые будут участвовать в следующем таком конкурсе, никогда не сдавались, шли вперед к своей цели", — сказала юная звездочка.



© Sputnik Илья Питалев Финал конкурса "Ты супер!" в Государственном Кремлевском Дворце

Но и остальных участников конкурса "Ты супер!" ждал приятный сюрприз, который им приготовило Информационное агентство и радио Sputnik. Все дети получили возможность отдохнуть на берегу Черного моря во Всероссийском детском центре "Орленок". 15-летняя Сабина Манвелян, 17-летняя Парвана Алджанова и 13-летняя Нана Вардзелашвили получили сертификаты на прохождение онлайн-курса русского языка на базе Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина. А участникам шоу из стран СНГ и Балтии Sputnik предоставит ежемесячные стипендии на творческое развитие до достижения ими совершеннолетия. А после этого будет помогать поступать в российские вузы.



© Sputnik Евгения Новоженина Финал конкурса "Ты супер!" в Государственном Кремлевском Дворце

"Мы все со школы помним, что красота спасет мир, но я думаю, что мир спасет доброта. Мы видели, как на этом конкурсе дети из разных стран подружились: девочки из Армении и Азербайджана, ребята из Украины. Вот для этого всего это шоу. И я хочу сказать спасибо своей Родине за то, что она такая, за то, что мы не бросаем своих. Мы все — супер!", — сказала главный редактор информационного агентства и радио Sputnik Маргарита Симоньян.

"Ты супер!" — проект телеканала НТВ и агентства Sputnik , в котором участвуют представители 12 стран. С помощью участия в шоу дети с непростой судьбой смогли поразить своим талантом многомиллионную зрительскую аудиторию и поработать с лучшими педагогами и продюсерами.