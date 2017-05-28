Сирень, еще раз сирень и мопс-очаровашка. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю

TUT.BY продолжает отбирать самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за семь дней. В сегодняшней подборке — город в цветах и очаровательный мопс в метро!

Фотографируйте, отмечайте TUT.BY на фотографиях в Instagram — и ваши снимки увидит вся страна.

Публикация от. (@deify666) Май 26 2017 в 6:43 PDT

Публикация от Павел Асинский (@pawelasinskiy) Май 24 2017 в 1:47 PDT

Публикация от SIPAKOVA LERA (@lera_sipakova) Май 27 2017 в 12:07 PDT

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Sergey Sobolevski (@ssobolevski) Май 21 2017 в 8:01 PDT

Публикация от Diana Gvozdovich (@digvozdovich) Май 27 2017 в 4:40 PDT

Публикация от Alena Ermakova (@sunalen_ermakova) Май 28 2017 в 10:42 PDT

Публикация от Andrew (@andi_cher) Май 22 2017 в 10:46 PDT

Публикация от @lalalapanovich Май 26 2017 в 11:31 PDT

Публикация от Maxim Pushkin (@mc_maxim) Май 24 2017 в 10:23 PDT

Публикация от Hanna (@hanna_chirkun) Май 24 2017 в 8:32 PDT