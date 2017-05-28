Фото из архива

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный исторический музей Беларуси и Национальный музей Китая планируют совместные проекты, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Национального музея Китая Люй Чжаншэнь по итогам подписания в Минске меморандума о сотрудничестве между Национальным историческим музеем Беларуси и Национальным музеем Китая.

Люй Чжаншэнь отметил, что подписание документа, который направлен на углубление научных и культурных связей между Китайской Народной Республикой и Беларусью, сохранение, изучение и популяризацию культурного наследия двух стран, очень важно. Он находится в белорусской столице впервые и получил самые прекрасные впечатления от города, который увидел чистым, зеленым, просторным.

Директор Национального музея Китая посетил Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, а также Национальный художественный музей и сделал вывод, что белорусский народ имеет героическую историю и сильные традиции в культуре.

Меморандум позволит обсуждать предложения о сотрудничестве между двумя музеями, чтобы представить народам двух стран как можно больше информации о культуре и истории друг друга, что будет содействовать развитию дружеских отношений, уверен он.

В Национальном музее Китая ежегодно проводится около 50 выставок, из которых 5 - зарубежные. В музее были выставки из разных стран, в том числе Франции, Италии. Список стран, представляющих экспозиции, как ожидается, теперь пополнит Беларусь.

Как подчеркнула заместитель директора Национального исторического музея Беларуси Нина Колымаго, собрание белорусского исторического музея - самое большое в стране. Это позволяет готовить многочисленные выставочные проекты, количество которых достигает ежегодно 100. Среди них есть зарубежные, в последние несколько лет были организованы совместные проекты со структурами из Швеции, Италии, Германии, Литвы, Польши и некоторых других стран.

Белорусский музей намерен предложить китайской стороне выставку национального костюма, национального искусства, что позволит рассказать о традициях, истоках. Кроме того, интересны, на взгляд Нины Колымаго, передвижные выставки: "Беларусь и белорусы", "Современная Беларусь", посвященные Первой мировой войне, Второй мировой войне. Они всегда находят широкий отклик у посетителей.

Китайские проекты, которые проводятся в Национальном историческом музее Беларуси, традиционно вызывают большой интерес зрителей. Зачастую время работы некоторых выставок продлевается.-0-