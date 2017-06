Пятилетняя внучка Трампа рассказала о желании стать морским пехотинцем

Пятилетняя внучка президента США Дональда Трампа Арабелла сообщила, что хочет служить в морской пехоте, когда вырастет. Так девочка написала в анкете, состоящей из вопросов детей из ее группы в детском саду. Бланк на своей странице в Twitter 9 июня опубликовала ее мать Иванка Трамп.

Из ответов Арабеллы следует, что ее любимый праздник — Ханука, поскольку в этот день она получает много подарков, а если бы она могла стать звездой, то была бы звездой Давида. Кроме того, внучка американского лидера призналась, что ее любимая еда — мороженое, а цвет — радуга.