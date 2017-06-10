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Пятилетняя внучка Трампа рассказала о желании стать морским пехотинцем

10.06.2017 23:18 — Новости Культуры | Tut.by  
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Пятилетняя внучка президента США Дональда Трампа Арабелла сообщила, что хочет служить в морской пехоте, когда вырастет. Так девочка написала в анкете, состоящей из вопросов детей из ее группы в детском саду. Бланк на своей странице в Twitter 9 июня опубликовала ее мать Иванка Трамп.


Фото из twitter

Из ответов Арабеллы следует, что ее любимый праздник — Ханука, поскольку в этот день она получает много подарков, а если бы она могла стать звездой, то была бы звездой Давида. Кроме того, внучка американского лидера призналась, что ее любимая еда — мороженое, а цвет — радуга.

Арабелла Роуз Кушнер — дочь Иванки Трамп и американского бизнесмена Джареда Кушнера, ныне исполняющего обязанности старшего советника президента США. Ее родители познакомились в 2007-м, а через два года поженились после того, как Иванка по настоянию ортодоксальной семьи будущего мужа приняла иудаизм. Кроме Арабеллы, у пары есть еще два сына — трехлетний Джозеф Фредерик Кушнер и годовалый Теодор Джеймс Кушнер.

 
 
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Из ответов Арабеллы следует, что ее любимый праздник - Ханука, поскольку в этот день она получает много подарков, а если бы она могла стать звездой, то была бы...

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