Исследователи нашли еще одну бывшую мастерскую Юрия Пэна в Витебске

Витебские исследователи нашли еще один адрес, по которому размещалась мастерская Юрия Пэна, учителя Марка Шагала.



Улица Ленина, 40 — бывшая Смоленская, 14, где располагалась мастерская Юрия Пэна.

Первый адрес мастерской Юрия Пэна, известный по объявлению в «Витебских губернских ведомостях» от 17 сентября 1898 года, — «Большая-Могилевская улица, дом Беленького».

Большую-Могилевскую позже переименовали в Гоголевскую. Здесь, согласно архивным сведениям, в «доме Слуцкого» и размещалась студия художника. Со сменой владельца около 1916 года в переписке уже называется «дом Марковича». После Октябрьской революции указывается адрес — Гоголевская улица, 1.

Представлялось, что «дом Беленького», затем «дом Слуцкого» и «дом Марковича» располагались рядом или являлись одной и той же постройкой. Поэтому не возникало больших сомнений, что мастерская Пэна существенно перемещалась по городу.

Однако в архиве хранится объявление из «Витебских губернских ведомостей» за 17 октября 1910 года, в котором извещалось: «Школа рисования и живописи художника Пэна переведена в дом Слуцкого по Гоголевской улице». (Объявление опубликовано в недавно вышедшем сборнике «Ю.М. Пэн в прижизненных публикациях и документах ГАВО»).

Так где же находилась мастерская? Прояснить это позволяет еще одно объявление в газете за 19 сентября 1901 года: «Школа рисования и живописи художника Академии художеств Ю.М. Пэна переведена на Смоленскую улицу, в дом Глезермана».

Таким образом, замыкается 9-летний временной отрезок: сентябрь 1901-го — октябрь 1910-го, когда (вероятно, без других перемещений) мастерская Пэна находилась в доме Глезермана на Смоленской улице. Если брать в расчет принятую дату учебы Марка Шагала у Пэна (1906 год), то происходило это не на Гоголевской улице, а на Смоленской.

Подтверждением знакомства художника с семьей Глезерманов является его работа «Портрет Глезерман с муфтой (Дама с муфтой)», датированная 1907 годом.

Точный адрес дома позволили установить документы Государственного архива Витебской области. В «Журнале учета подотчетных лиц Витебского комитета по борьбе с безработицей на получение изделий из металла за 1918 г.» значится владелец посудного магазина М.И. Глезерман и указывается его адрес — Смоленская улица, дом 14.

После муниципализации, вплоть до Великой Отечественной войны, Глезерманы занимали здесь какие-то помещения, тут же располагались магазин Центрального рабочего кооператива и клуб окружного отделения профессионального союза работников искусств.

Известен снимок 1971 года, запечатлевший эту часть улицы до сноса застройки вдоль берега Витьбы и капитального ремонта зданий на противоположной стороне в начале 1980-х. Несмотря на перестройки и ремонт, внешне дом сохранил свой облик. Сейчас его адрес — улица Ленина, 40, где находятся кассы Дома кино. И это еще одно знаковое место, вошедшее в историю Витебской художественной школы.