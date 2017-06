Парня не пустили в офис из-за шорт, но он вернулся в розовом платье и победил

В Британии сейчас тридцатиградусная жара, и парень по имени Джоуи отправился на работу в подобающем виде — в шортах по колено. Но начальство, сославшись на дресс-код, отправило его домой переодеваться.

Фото шорт Джоуи выложил в твиттер за несколько минут до того, как его отправили домой.