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Парня не пустили в офис из-за шорт, но он вернулся в розовом платье и победил

21.06.2017 12:55 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Британии сейчас тридцатиградусная жара, и парень по имени Джоуи отправился на работу в подобающем виде — в шортах по колено. Но начальство, сославшись на дресс-код, отправило его домой переодеваться.

Фото шорт Джоуи выложил в твиттер за несколько минут до того, как его отправили домой.

«Если женщины могут приходить на работу в юбках и платьях, могу я прийти на работу в таких вот красивых шортах?», — написал парень.

Но вместо того чтобы переодеться в брюки, парень сделал ход конем и решил примерить розовое платье. В нем он и пошел на работу.

Джоуи был уверен, что его снова отправят домой, но не тут-то было. Начальство поняло, что с этим парнем шутки плохи, и разослало всем работникам электронные письма об изменении дресс-кода — теперь всем в офисе можно носить шорты: «Из-за очень жаркой погоды было принято решение, что мужчинам в офисе разрешено носить шорты ¾. Они не должны быть ярких цветов — только черные, темно-синие или бежевые»

Но парень был не совсем доволен результатом и назвал его лишь победой наполовину.

Джоуи предложили снова поехать домой и переодеться на этот раз в шорты, но он сказал, что ему неплохо и в платье. Парень проходил в нем весь день, а пользователи твиттера оставляли комментарии под постами, восхищаясь его дерзостью.

 
 
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В Британии сейчас тридцатиградусная жара, и парень по имени Джоуи отправился на работу в подобающем виде - в шортах по колено. Но начальство, сославшись на...

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